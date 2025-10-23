POLICIJA GREŠKOM UPUCALA VOJNIKA! Incident na vojnoj vežbi u Nemačkoj

NEMAČKA policija je zbog nesporazuma, greškom upucala vojnika tokom velike vežbe nemačkih oružanih snaga - Bundesvera, u gradu Erdingu na jugu Bavarske, saopštili su zvaničnici.

Foto Shutterstock

Portparol Operativne komande Bundesvera rekao je nemačkim medijima da je do pucnjave između vojnika koji su učestvovali u vežbi i policije, koju su pozvali lokalni stanovnici, došlo zbog nesporazuma.

Kako je potvrđeno iz lokalne policije, vojnik je u bolnicu primljen zbog lakših povreda.



Bundesver trenutno sprovodi vežbu pod nazivom „Maršal pauer“, u kojoj učestvuje oko 500 vojnih policajaca, kao i stotine pripadnika policijskih, vatrogasnih i spasilačkih službi, a vežbe se sprovode na javnim mestima u 12 bavarskih gradova severno od Minhena, uključujući i Erding, kako bi se uvežbavao napad na zemlju članicu NATO-a.

Bavarska policija je saopštila da je protekle noći reagovala na prijave o muškarcu koji je nosio oružje i da je rasporedila više jedinica jugoistočno od Erdinga, uključujući i helikopter.

Prema pisanju nemačkih medija vojna policija je ispalila vežbovnu municiju na policajce koji su pristizali, verujući da je to deo vojne vežbe, na šta su policajci uzvratili na vatru bojevom municijom, pri čemu su pogodili jednog od vojnika.

„Zbog pogrešnog tumačenja na licu mesta, ispaljeni su pucnji. Kasnije se ispostavilo da je osoba koja je nosila oružje bila pripadnik nemačkih oružanih snaga, koji se nalazio na licu mesta u okviru vežbe“, saopštila je bavarska policija.

U saopštenju se navodi da državna kriminalistička policija, zajedno sa lokalnim policajcima, sprovodi istragu o incidentu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

JEZIVO SVEDOČENjE BLOKADERA: Vladan Anđelković pred kamerama nakon napada u Ćacilendu