DRAMA U BUKUREŠTU: Muškarac pokušao automobilom da uleti u rusku ambasadu

23. 10. 2025. u 09:34

MUŠKARAC (53) pokušao je rano jutros da automobilom na silu uđe u rusku ambasadu u Bukureštu, saopštila je rumunska žandarmerija.

Kako je saopšteno, nešto posle 3.00 sata ujutru vojnik na stražarskom mestu je uspeo da zaustavi automobil pre nego što je ušao u perimetar ambasade, prenosi Digi24.

Muškarac u automobilu je pokušao da pobegne, ali je po pozivu iz ekipa hitne pomoći koje su blokirale njegov automobil, odlučio da se preda. 

Prema podacima saobraćajne policije, muškarac je imao nevažeću vozačku dozvolu, a testovi na drogu sprovedeni na licu mesta ukazali su na prisustvo dve zabranjene supstance u njegovom telu - benzodiazepin i amfetamin. 

Žandarmerija je saopštila da "bezbednost diplomatskog objekta nije bila ugrožena i da nisu zabeležene žrtve niti značajna materijalna šteta".

(Tanjug)

