TRAMP OTKAZAO SAMIT SA PUTINOM: Ovo je razlog hitne odluke

В.Н.

22. 10. 2025. u 23:32

AMERIČKI predsednik otkazao je samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

ТРАМП ОТКАЗАО САМИТ СА ПУТИНОМ: Ово је разлог хитне одлуке

Foto: Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp otkazao je planirani samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne veruje da bi razgovori doneli željene rezultate.

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

