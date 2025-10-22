TRAMP OTKAZAO SAMIT SA PUTINOM: Ovo je razlog hitne odluke
AMERIČKI predsednik otkazao je samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Američki predsednik Donald Tramp otkazao je planirani samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne veruje da bi razgovori doneli željene rezultate.
(RT)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
SAD senotor 20 sati drži govor protiv Trampa - i ne zaustavlja se (VIDEO)
22. 10. 2025. u 22:47
RUSIJA ODRŽALA VEŽBE STRATEŠKIH NUKLEARNIH SNAGA: Pod rukovodstvom Putina (VIDEO)
22. 10. 2025. u 15:06
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)