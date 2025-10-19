TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANJE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je tokom sastanka u Vašingtonu u petak pozvao Vladimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata, prenosi danas Fajnenšel tajms, koji se poziva na dobro obaveštene izvore.

Foto: Profimedia

Prema rečima dobro upućenog evropskog zvaničnika, Tramp je rekao Zelenskom da mora da sklopi takav dogovor "ili će se u suprotnom suočiti sa uništenjem", jer već gubi oružani sukob.

List navodi da je Zelenski na kraju "uspeo da ubedi Trampa da podrži ideju o zamrzavanju trenutnih linija fronta u Ukrajini".

Dobro obavešteni izvori su potvrdili da je situacija tokom razgovora Trampa i Zelenskog bila izuzetno napeta i da je u jednom trenutku tokom sastanka, američki predsednik bacio sa stola mape linija fronta u Ukrajini.

Prema izvorima, Tramp je tokom većeg dela sastanka "držao predavanja" Zelenskom i ponavljajući stavove koje je ruski predsednik Vladimir Putin izneo tokom njihovog poslednjeg telefonskog razgovora.

Izvori su za Fajnenšel tajms rekli da je nakon sastanka Zelenski bio ''izuzetno negativan''.

Tramp i Zelenski su se sastali u petak, 17. oktobra u Vašingtonu, a tokom sastanka nije postignut dogovor o tome da Ukrajina dobije rakete dugog dometa, koje je Zelenski tražio od Sjedinjenih Američkih Država.

(Tanjug)