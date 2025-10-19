TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANJE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je tokom sastanka u Vašingtonu u petak pozvao Vladimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata, prenosi danas Fajnenšel tajms, koji se poziva na dobro obaveštene izvore.
Prema rečima dobro upućenog evropskog zvaničnika, Tramp je rekao Zelenskom da mora da sklopi takav dogovor "ili će se u suprotnom suočiti sa uništenjem", jer već gubi oružani sukob.
List navodi da je Zelenski na kraju "uspeo da ubedi Trampa da podrži ideju o zamrzavanju trenutnih linija fronta u Ukrajini".
Dobro obavešteni izvori su potvrdili da je situacija tokom razgovora Trampa i Zelenskog bila izuzetno napeta i da je u jednom trenutku tokom sastanka, američki predsednik bacio sa stola mape linija fronta u Ukrajini.
Prema izvorima, Tramp je tokom većeg dela sastanka "držao predavanja" Zelenskom i ponavljajući stavove koje je ruski predsednik Vladimir Putin izneo tokom njihovog poslednjeg telefonskog razgovora.
Izvori su za Fajnenšel tajms rekli da je nakon sastanka Zelenski bio ''izuzetno negativan''.
Tramp i Zelenski su se sastali u petak, 17. oktobra u Vašingtonu, a tokom sastanka nije postignut dogovor o tome da Ukrajina dobije rakete dugog dometa, koje je Zelenski tražio od Sjedinjenih Američkih Država.
(Tanjug)
