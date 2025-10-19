Svet

TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANJE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!

Novosti online

19. 10. 2025. u 22:18

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je tokom sastanka u Vašingtonu u petak pozvao Vladimira Zelenskog da prihvati ruske uslove za okončanje rata, prenosi danas Fajnenšel tajms, koji se poziva na dobro obaveštene izvore.

ТРАМП БАЦИО МАПЕ СА СТОЛА, ОДРЖАО ПРЕДАВАЊЕ ЗЕЛЕНСКОМ: Прихвати руске услове за окончање рата!

Foto: Profimedia

Prema rečima dobro upućenog evropskog zvaničnika, Tramp je rekao Zelenskom da mora da sklopi takav dogovor "ili će se u suprotnom suočiti sa uništenjem", jer već gubi oružani sukob.

List navodi da je Zelenski na kraju "uspeo da ubedi Trampa da podrži ideju o zamrzavanju trenutnih linija fronta u Ukrajini".

Dobro obavešteni izvori su potvrdili da je situacija tokom razgovora Trampa i Zelenskog bila izuzetno napeta i da je u jednom trenutku tokom sastanka, američki predsednik bacio sa stola mape linija fronta u Ukrajini.

Prema izvorima, Tramp je tokom većeg dela sastanka "držao predavanja" Zelenskom i ponavljajući stavove koje je ruski predsednik Vladimir Putin izneo tokom njihovog poslednjeg telefonskog razgovora.

Izvori su za Fajnenšel tajms rekli da je nakon sastanka Zelenski bio ''izuzetno negativan''.

Tramp i Zelenski su se sastali u petak, 17. oktobra u Vašingtonu, a tokom sastanka nije postignut dogovor o tome da Ukrajina dobije rakete dugog dometa, koje je Zelenski tražio od Sjedinjenih Američkih Država.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!