PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU: Ima povređenih

19. 10. 2025. u 18:34

VIŠE osoba povređeno je dana u pucnjavi koja se dogodila u studentskom domu Državnog univerziteta Oklahome (OSU), saopštila je lokalna policija.

Foto: Tviter

U saopštenju koje prenosi Foks njuz, navodi se da su policajci reagovali oko 3.40 sati po lokalnom vremenu na prijavu o pucnjavi u stambenom domu Kareker Ist, dok lokalni mediji prenose da su nakon pucnjave hospitalizovane tri osobe.

Šef policije Državnog univerziteta Oklahome Majkl Bekner je rekao da je među povređenima najmanje jedan student. Prema policijskom saopštenju svi povređeni se leče u bolnicama u Oklahoma Sitiju i u Tulsi.

Policija navodi da se, prema prvim izveštajima, pucnjava dogodila nakon velike, privatne zabave na lokaciji van kampusa, kada su prisutni napustili zabavu i vratili se u studentski dom, gde se pucnjava dogodila.

(Tanjug)

Tagovi

Svet

Svet

