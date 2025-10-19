KAO NA FILMU: Pljačka u Luvru - Muzej zatvoren za posetioce

U VREME otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.

Foto: Goran Čvorović

"Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga", navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži, prenosi dnevnik "Figaro".

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u prestonici Francuske, danas će biti zatvoren za posetioce. U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrednih umetničkih dela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć