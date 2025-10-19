Svet

KAO NA FILMU: Pljačka u Luvru - Muzej zatvoren za posetioce

В.Н.

19. 10. 2025. u 11:48

U VREME otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.

КАО НА ФИЛМУ: Пљачка у Лувру - Музеј затворен за посетиоце

Foto: Goran Čvorović

"Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga", navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži, prenosi dnevnik "Figaro".

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u prestonici Francuske, danas će biti zatvoren za posetioce. U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrednih umetničkih dela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju