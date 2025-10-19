KAO NA FILMU: Pljačka u Luvru - Muzej zatvoren za posetioce
U VREME otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.
"Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga", navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži, prenosi dnevnik "Figaro".
Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.
Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u prestonici Francuske, danas će biti zatvoren za posetioce. U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrednih umetničkih dela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.
(Tanjug)
