MOĆAN RUSKI UDAR U SUMIJU: Uništene kompozicije sa vojnom tehnikom, uništen još po jedan patriot i HIMARS (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 11:11

RUSKE snage izvele su napad na vozove sa tehnikom Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, izjavio je za Sputnjik koordinator proruskog nikolajevskog ilegalnog pokreta Sergej Lebedev.

Foto: Profimedia

Takođe su uništena skladišta i logistički puntovi, saobraćajna čvorišta, položaji, čvorišta PVO u pograničnoj oblasti i skladišta goriva.

Lebedev je dodao da su u napadima na Slavjansk, koji je pod kontrolom ukrajinske vojske, uništena skladišta, vojna tehnika i skloništa za oružje.

ISKANDER POGODIO SISTEM PATRIOT

Video snimak nekoliko balističkih raketa Iskander koje su sletele na sisteme protivvazdušne odbrane Patriot u blizini Pavlograda u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Lansirna ustanova, kao i radar i kontrolni centar, oštećeni su.

U ČERNIGOVSKOJ OBLASTI UNIŠTEN „HAJMARS“

U blizini sela Vladimirovka u Černigovskoj oblasti uništen je lanser sistema „hajmars“ i do jednog voda boraca Oružanih snaga Ukrajine, saopštili su u ruskoj vojsci.

UNIŠTENA UKRAJINSKA TEHNIKA U HARKOVSKOJ OBLASTI

Dronovi FPV grupe „Zapad“ uništili su ukrajinsku vojnu tehniku i pešadiju u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

 

UKRAJINSKA VOJSKA TOKOM POVLAČENjA SVE MINIRA

Ukrajinske snage tokom povlačenja miniraju sve, čak i drva za potpalu, izjavio je ruskih vojnik sa pozivnim Knut.

„Miniraju sve, zabranjeno je bilo šta dirati... Kada nastupi hladno vreme, počinju da se pale peći... Oni ih potpuno miniraju... Eksplozija se ne dešava odmah... Prvo se sve zagreje, sve je u redu, a onda, kada su vojnici već u blizini zbog toplote, dešava se eksplozija... Momci dolaze na položaje... i posebno proveravaju sve te balvane“, rekao je vojnik.

Tanjug

Pripadnici inžinjerijeističu da se mine i improvizovane eksplozivne naprave često kriju na najneočekivanijim mestima — ispod drveta za ogrev, u igračkama, u kućnim predmetima.

sputnikportal.rs

