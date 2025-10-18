NEMAČKI DIPLOMATA RAZOČARAN: Putin uvek uspeva da manipuliše Trampom

NEMAČKI diplomata Kristof Hojzgen izrazio je duboko razočaranje nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin, po njegovim rečima, ponovo uspeo da odvrati predsednika SAD Donalda Trampa od pružanja odlučne podrške Ukrajini.

Hojzgen, domaćin Minhenske bezbednosne konferencije i bivši savetnik nemačkog kancelara, podelio je svoje stavove nakon sastanka Trampa i Vladimira Zelenskog u Vašingtonu sa Ukrinformom.

U komentaru za ukrajinski medij, Hojsgen je bio direktan i optužio je Putina da manipuliše Trampom.

- Imam utisak da Putin uvek uspeva da manipuliše Trampom. Svaki put kada Tramp izgleda odlučan da preduzme radikalne mere kako bi podržao Ukrajinu, Putin ga od toga odvraća. To je razočaravajuće - rekao je Hojsgen.