NEMAČKI DIPLOMATA RAZOČARAN: Putin uvek uspeva da manipuliše Trampom
NEMAČKI diplomata Kristof Hojzgen izrazio je duboko razočaranje nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin, po njegovim rečima, ponovo uspeo da odvrati predsednika SAD Donalda Trampa od pružanja odlučne podrške Ukrajini.
Hojzgen, domaćin Minhenske bezbednosne konferencije i bivši savetnik nemačkog kancelara, podelio je svoje stavove nakon sastanka Trampa i Vladimira Zelenskog u Vašingtonu sa Ukrinformom.
U komentaru za ukrajinski medij, Hojsgen je bio direktan i optužio je Putina da manipuliše Trampom.
- Imam utisak da Putin uvek uspeva da manipuliše Trampom. Svaki put kada Tramp izgleda odlučan da preduzme radikalne mere kako bi podržao Ukrajinu, Putin ga od toga odvraća. To je razočaravajuće - rekao je Hojsgen.
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI OČEKUJU RUSKU POBEDU: Kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju
18. 10. 2025. u 17:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)