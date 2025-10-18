(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Najmanje 15 ljudi poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći

NAJMANjE 15 putnika u autobusu poginulo je u nesreći u severoistočnoj brazilskoj državi Pernambuko, pod nejasnim okolnostima, saopštila je danas policija.

Foto: Printskrin H

Tragedija se dogodila kasno sinoć kada je vozač autobusa u kojem se nalazilo 30 ljudi izgubio kontrolu nad vozilom, dodala je policija.

Prema podacima Federalne saobraćajne policije, autobus je prešao u suprotnu traku, udario u kamenje pored puta, a zatim se sudario sa peščanim sprudom i prevrnuo.

Prema do sada dostupnim informacijama, među žrtvama je 11 žena i četiri muškarca.

Broj povređenih još nije potvrđen.

Acidente com ônibus deixa ao menos 15 mortos; assista #AgoraCNN pic.twitter.com/3WIuyhtea1 — CNN Brasil (@CNNBrasil) October 18, 2025