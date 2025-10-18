Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Najmanje 15 ljudi poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Novosti online

18. 10. 2025. u 19:00

NAJMANjE 15 putnika u autobusu poginulo je u nesreći u severoistočnoj brazilskoj državi Pernambuko, pod nejasnim okolnostima, saopštila je danas policija.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Најмање 15 људи погинуло у тешкој саобраћајној несрећи

Foto: Printskrin H

Tragedija se dogodila kasno sinoć kada je vozač autobusa u kojem se nalazilo 30 ljudi izgubio kontrolu nad vozilom, dodala je policija.

Prema podacima Federalne saobraćajne policije, autobus je prešao u suprotnu traku, udario u kamenje pored puta, a zatim se sudario sa peščanim sprudom i prevrnuo.

Prema do sada dostupnim informacijama, među žrtvama je 11 žena i četiri muškarca.

Broj povređenih još nije potvrđen.

