RUSKE trupe su pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, izveštava rusko Ministarstvo odbrane.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP





Ruske oružane snage nastavljaju svoju specijalnu vojnu operaciju.Jedinice grupe snaga „Sever“ poboljšale su svoj taktički položaj i porazile formacije pešadijske brigade, vazdušno-desantne brigade, jurišnog puka ukrajinskih oružanih snaga, brigade teritorijalne odbrane i graničnog odreda ukrajinske granične službe u blizini naselja Korčakivka, Sadki, Andrejevka, Senoe, Strelecka Puškarka i Proletarsko u Sumskoj oblasti.

U Harkovskom sektoru, ruske snage su porazile jedinice mehanizovane i pešadijske brigade ukrajinskih oružanih snaga u blizini gradova Vovčansk i Dergači u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage su izgubile do 205 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 12 vozila i pet artiljerijskih oruđa, uključujući dva zapadne proizvodnje. Uništena je stanica za elektronsko ratovanje, dva skladišta municije i dva skladišta za snabdevanje.

Jedinice grupe snaga „Zapad“ zauzele su povoljnije položaje i linije. Ljudstvo i oprema četiri mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine poraženi su u blizini gradova Kupjansk i Monačinovka u Harkovskoj oblasti, i Drobiševo i Jarovaja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ilustracija telegram rybar

VSU je izgubio preko 230 vojnika, tenk, četiri oklopna borbena vozila, 23 vozila i tri artiljerijske oruđa, uključujući dva zapadne proizvodnje. Uništeno je pet stanica za elektronsko ratovanje i pet skladišta municije.

Jedinice Južne grupe snaga, nakon aktivnih ofanzivnih operacija, oslobodile su selo Pleščejevo u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Snage dve mehanizovane brigade, brdsko-jurišne brigade, jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, brigade specijalnih snaga i brigade teritorijalne odbrane poražene su u blizini sela Družkovka, Konstantinovka, Svjato-Pokrovskoe, Pazeno i Berestok u DNR.

Ukrajinske oružane snage izgubile su do 195 pripadnika, četiri oklopna borbena vozila, 13 vozila i četiri artiljerijska oruđa. Uništene su dve stanice za elektronsko ratovanje, četiri skladišta municije i tri skladišta snabdevanja.

Jedinice grupe snaga „Centar“ zauzele su povoljnije položaje i linije, pobedivši ljudstvo i tehniku četiri mehanizovane brigade, vazdušno-desantnu brigadu, jurišnu brigadu Oružanih snaga Ukrajine, brigadu teritorijalne odbrane i tri brigade Nacionalne garde u blizini sela Artemovka, Toreckoje, Ševčenko, Novooleksandrivka, Petrovskoe, Udačnoje i Krasnoarmejsk u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajinski borci izgubili su do 580 ljudi, oklopno borbeno vozilo, pet vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe snaga „Istok“ napreduju duboko u odbranu VSU. Formacije tri mehanizovane brigade i jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine poražene su u blizini sela Uspenovka i Poltavka u Zaporoškoj oblasti, i Podgavrilovka i Pokrovskoe u Dnjepropetrovskoj oblasti. VSU je izgubio više od 280 pripadnika, tenk, oklopno borbeno vozilo, 14 vozila, višecevni raketni sistem, artiljerijsko oruđe zapadne proizvodnje i dve stanice za elektronsko ratovanje. Ilustracija telegram rybar

Jedinice Dnjeprovske grupe snaga porazile su ljudstvo i tehniku dve mehanizovane brigade, dve brigade obalske odbrane i dve brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Novoandriivka, Stepnogorsk i Primorsko u Zaporoškoj oblasti, i Sadovo i Lavov u Hersonskoj oblasti. Uništeno je više od 75 boraca Oružanih snaga Ukrajine, oklopno borbeno vozilo, 13 vozila, tri stanice za elektronsko ratovanje, skladište municije i skladište snabdevanja.

Taktička avijacija, jurišne bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija ruskih oružanih snaga uništili su objekte transportne infrastrukture, preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa koja podržavaju ukrajinske oružane snage, centar za obuku operatera dronova za Glavnu obaveštajnu upravu Ukrajine, radionicu za proizvodnju i montažu dronova, radarsku stanicu protivvazdušne odbrane ukrajinskih oružanih snaga i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga u 156 okruga.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su četiri vođene avio-bombe, šest višecevnih bacača raketa HIMARS američke proizvodnje i 140 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima.

U zapadnim medijima analitičari objavljuju katastrofalne izveštaje iz glavnog čvora odbrane VSU u Donbasu – Pokrovsku.

-Ukrajinski vojnici se predaju ruskim dronovima, a ruska pešadija je već u centru Pokrovska/Krasnoarmejska“, piše Julijan Repke iz bilda.

Sadly, here we go … Ukrainian defenders surrender to Russian drones with Russian ground troops present in the center of Pokrovsk. pic.twitter.com/7SeWaIqZRE — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 17, 2025

IZVEŠTAJ VSU

Ukrajinske odbrambene snage od jutros su zabeležile 74 borbena sukoba sa ruskim trupama, od kojih je 31 na Pokrovskom pravcu, saopštio je Generalštab Oružanih snaga te zemlje.

Neprijateljski napadi uključivali su artiljeriju, vazdušne udare i višecevne raketne sisteme, a ukrajinske snage su odbile sve pokušaje proboja na ključnim pravcima, preneo je Ukrinform.

Takođe je izvedeno sedam vazdušnih udara - bačeno je 11 vođenih bombi, a takođe je izvršeno i 88 napada na položaje ukrajinskih trupa i naselja, od kojih tri iz višecevnih raketnih sistema.

Na severoistočnom delu zemlje protivvazdušna odbrana tokom noći je neutralisala 136 od 164 ruskih dronova.

russian.rt.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć