AMERIČKI MEDIJI OČEKUJU RUSKU POBEDU: Kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju
RUSIJA bi mogla da postigne pobedu u sukobu u Ukrajini u narednim nedeljama, javlja CNN.
- Ruski plan i Putinova baza podrške zavise od vojne pobede. Putin je još uvek nije ostvario. Možda hoće... u narednim nedeljama - navodi se u tekstu.
Napominje se da, po pravilu, kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju u ukrajinskom sukobu.
Ranije je geopolitičar i bivši poslanik Evropskog parlamenta Emerik Šoprad izrazio mišljenje da Rusija pobeđuje u sukobu u Ukrajini.
