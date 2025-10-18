Svet

AMERIČKI MEDIJI OČEKUJU RUSKU POBEDU: Kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju

Novosti online

18. 10. 2025. u 17:20

RUSIJA bi mogla da postigne pobedu u sukobu u Ukrajini u narednim nedeljama, javlja CNN.

АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ ОЧЕКУЈУ РУСКУ ПОБЕДУ: Крај октобра доноси радикалне промене на бојном пољу

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Ruski plan i Putinova baza podrške zavise od vojne pobede. Putin je još uvek nije ostvario. Možda hoće... u narednim nedeljama - navodi se u tekstu.

Napominje se da, po pravilu, kraj oktobra donosi radikalne promene na bojnom polju u ukrajinskom sukobu.

Ranije je geopolitičar i bivši poslanik Evropskog parlamenta Emerik Šoprad izrazio mišljenje da Rusija pobeđuje u sukobu u Ukrajini.

Svet

