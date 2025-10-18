Svet

POSLE EKSPLOZIJE U ZGRADI: Bukurešt obezbeđuje stanove za porodice pogođene detonacijom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 14:56

GRAD Bukurešt obezbediće stanove za više od 80 ljudi koji su ostali bez domova nakon eksplozije u četvrti Rahova u kojoj su poginule dve osobe, saopštili su danas zvaničnici.

ПОСЛЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ У ЗГРАДИ: Букурешт обезбеђује станове за породице погођене детонацијом

Foto Tanjug/AP

Tokom vikenda, ljudi koji su ostali bez stanova privremeno su smešteni u četiri hotela, a od ponedeljka će biti preseljeni u iznajmljene stanove koje finansira grad, piše "Digi24".

Privremeni gradonačelnik Stelijan Bujduveanu rekao je da će se odluka o obnovi ili konsolidaciji oštećene zgrade doneti nakon završetka stručnog veštačenja.

-U svakom slučaju, niko neće ostati na ulici, poručio je Bujduveanu, dodajući da vlada Rumunije pruža punu podršku gradu u zbrinjavanju stanovnika.

Gradonačelnik je naveo i da gradske vlasti sarađuju sa Autonomnom upravom državnog protokolarnog nasleđa (RA-APPS) kako bi se koristili državni stanovi i hoteli, poput hotela "Trijumf", za privremeni smeštaj pogođenih.

Stanovnicima koji nisu direktno pogođeni eksplozijom dozvoljeno je da uz odobrenje nadležnih organa uđu u svoje stanove po lične stvari, dok je pristup najteže oštećenom delu zgrade i dalje zabranjen zbog opasnosti od urušavanja.

Foto Tanjug/AP

Eksplozija u bloku u četvrti Rahova dogodila se juče ujutru nakon što se u zatvorenom prostoru nakupila visoka koncentracija gasa, između pet i 10 odsto zapremine vazduha - što predstavlja prag eksplozije, saopštili su istražitelji.

Bez ventilacije, gas se zadržavao u prostoriji, a dovoljna je bila i najmanja varnica - iz prekidača, upaljača, sijalice ili uključivanja šporeta, da izazove detonaciju.

U eksploziji su poginule dve osobe, među njima i trudnica, a 15 je povređeno.

Talas eksplozije zahvatio je i okolne zgrade - na udaljenosti od 50 metara pričinjena je znatna šteta, dok su prozori i fasade na objektima udaljenim do 200 metara popucali.

Na oko 30 metara od mesta eksplozije nalazi se Teoretska gimnazija "Dimitrie Bolintineanu", gde je povređeno nekoliko učenika, a svih 800 đaka je evakuisano.

Ukupno je oštećeno 15 učionica.

Tanjug

