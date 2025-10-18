POSLE EKSPLOZIJE U ZGRADI: Bukurešt obezbeđuje stanove za porodice pogođene detonacijom
GRAD Bukurešt obezbediće stanove za više od 80 ljudi koji su ostali bez domova nakon eksplozije u četvrti Rahova u kojoj su poginule dve osobe, saopštili su danas zvaničnici.
Tokom vikenda, ljudi koji su ostali bez stanova privremeno su smešteni u četiri hotela, a od ponedeljka će biti preseljeni u iznajmljene stanove koje finansira grad, piše "Digi24".
Privremeni gradonačelnik Stelijan Bujduveanu rekao je da će se odluka o obnovi ili konsolidaciji oštećene zgrade doneti nakon završetka stručnog veštačenja.
-U svakom slučaju, niko neće ostati na ulici, poručio je Bujduveanu, dodajući da vlada Rumunije pruža punu podršku gradu u zbrinjavanju stanovnika.
Gradonačelnik je naveo i da gradske vlasti sarađuju sa Autonomnom upravom državnog protokolarnog nasleđa (RA-APPS) kako bi se koristili državni stanovi i hoteli, poput hotela "Trijumf", za privremeni smeštaj pogođenih.
Stanovnicima koji nisu direktno pogođeni eksplozijom dozvoljeno je da uz odobrenje nadležnih organa uđu u svoje stanove po lične stvari, dok je pristup najteže oštećenom delu zgrade i dalje zabranjen zbog opasnosti od urušavanja.
Eksplozija u bloku u četvrti Rahova dogodila se juče ujutru nakon što se u zatvorenom prostoru nakupila visoka koncentracija gasa, između pet i 10 odsto zapremine vazduha - što predstavlja prag eksplozije, saopštili su istražitelji.
Bez ventilacije, gas se zadržavao u prostoriji, a dovoljna je bila i najmanja varnica - iz prekidača, upaljača, sijalice ili uključivanja šporeta, da izazove detonaciju.
U eksploziji su poginule dve osobe, među njima i trudnica, a 15 je povređeno.
Talas eksplozije zahvatio je i okolne zgrade - na udaljenosti od 50 metara pričinjena je znatna šteta, dok su prozori i fasade na objektima udaljenim do 200 metara popucali.
Na oko 30 metara od mesta eksplozije nalazi se Teoretska gimnazija "Dimitrie Bolintineanu", gde je povređeno nekoliko učenika, a svih 800 đaka je evakuisano.
Ukupno je oštećeno 15 učionica.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NATERALA DEČKA DA UBIJE NjENU MAMU I ZAKOPA JE U ŠUMI: Jeziv zločin potresao region
17. 10. 2025. u 15:26
EKSPLOZIJA U OSMOSPRATNICI: Ima poginulih i ranjenih
17. 10. 2025. u 11:11
NA BALKANU HAOS ZBOG NEVREMENA: Mnogi bez struje, zatvaraju puteve, situacija je ozbiljna
07. 10. 2025. u 10:19
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)