PARLAMENT MONGOLIJE SMENIO PREMIJERA: Mandat trajao samo četiri meseca
MONGOLSKI poslanici su smenili premijera Zandanšatara Gombojava nakon samo četiri meseca od stupanja na dužnost, prenosi Peninsula.
Većina parlamentaraca glasala je u petak za smenu Gombodžava Zandanšatara nakon nedelja političkih sukoba i spora oko politike koja je promenila način oporezivanja izvoznika minerala.
55-godišnji Zandanšatar stupio je na dužnost u junu nakon demonstracija u glavnom gradu Ulan Batoru.
Mongolija, koja se graniči sa Kinom, bogata je prirodnim resursima kao što su ugalj, gas i minerali, međutim postoji zabrinutost u zemlji usled rastućih troškova života i korupcije.
Zandanšatar će ostati vršilac dužnosti premijera dok se njegov naslednik ne imenuje u roku od 30 dana.
Premijer se suočio s kritikama od strane svoje Mongolske narodne partije usled promene politike o mineralima.
Izvoznici sada plaćaju naknade prema domaćim, a ne međunarodnim cenama, za šta strahuju da bi moglo ugroziti budžet, a kritikovan je i zbog imenovanja ministra pravde bez odobrenja parlamenta.
U petak je 71 poslanik glasao za smenu Zandanšatara, uz prisustvo tri četvrtine poslanika.
