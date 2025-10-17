Svet

PARLAMENT MONGOLIJE SMENIO PREMIJERA: Mandat trajao samo četiri meseca

Jovana Švedić

17. 10. 2025. u 17:10

MONGOLSKI poslanici su smenili premijera Zandanšatara Gombojava nakon samo četiri meseca od stupanja na dužnost, prenosi Peninsula.

ПАРЛАМЕНТ МОНГОЛИЈЕ СМЕНИО ПРЕМИЈЕРА: Мандат трајао само четири месеца

Foto Shutterstock

Većina parlamentaraca glasala je u petak za smenu Gombodžava Zandanšatara nakon nedelja političkih sukoba i spora oko politike koja je promenila način oporezivanja izvoznika minerala.

55-godišnji Zandanšatar stupio je na dužnost u junu nakon demonstracija u glavnom gradu Ulan Batoru.

Mongolija, koja se graniči sa Kinom, bogata je prirodnim resursima kao što su ugalj, gas i minerali, međutim postoji zabrinutost u zemlji usled rastućih troškova života i korupcije.

Zandanšatar će ostati vršilac dužnosti premijera dok se njegov naslednik ne imenuje u roku od 30 dana.

Premijer se suočio s kritikama od strane svoje Mongolske narodne partije usled promene politike o mineralima.

Izvoznici sada plaćaju naknade prema domaćim, a ne međunarodnim cenama, za šta strahuju da bi moglo ugroziti budžet, a kritikovan je i zbog imenovanja ministra pravde bez odobrenja parlamenta.

U petak je 71 poslanik glasao za smenu Zandanšatara, uz prisustvo tri četvrtine poslanika.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Svet

14. 10. 2025. u 13:06

