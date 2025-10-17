EKSPLOZIJA U OSMOSPRATNICI: Ima poginulih i ranjenih
NAJMANjE dve osobe su poginule, a 12 je povređeno u eksploziji usled koje je došlo do urušavanja osmospratnice u rumunskoj prestonici Bukureštu, javljaju lokalni mediji.
Usled eksplozije polomljeni su prozori u obližnjoj srednjoj školi, objavio je portal Hotnews.ro, prenosi Rojters.
U eksploziji su potpuno srušena dva sprata i oštećeni niži spratovi, objavili su lokalni mediji.
Najmanje dve osobe su poginule, a 12 je povređeno, prenosi sajt Biziday.ro, pozivajući se na informacije iz hitne službe i Ministarstva zdravlja.
Ekipe pretražuju mesto eksplozije u potrazi za zarobljenima u ruševinama, navodi Biziday.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
EKSPLODIRAO AUTOMOBIL U BEOGRADU: Vozilo potpunosti izgorelo - kamere sve snimile
17. 10. 2025. u 08:45
ZVANIČNO NEMA PREŽIVELIH: Strahovita eksplozija u fabrici eksploziva u tensiju (VIDEO)
11. 10. 2025. u 19:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)