EKSPLOZIJA U OSMOSPRATNICI: Ima poginulih i ranjenih

NAJMANjE dve osobe su poginule, a 12 je povređeno u eksploziji usled koje je došlo do urušavanja osmospratnice u rumunskoj prestonici Bukureštu, javljaju lokalni mediji.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Usled eksplozije polomljeni su prozori u obližnjoj srednjoj školi, objavio je portal Hotnews.ro, prenosi Rojters.

U eksploziji su potpuno srušena dva sprata i oštećeni niži spratovi, objavili su lokalni mediji.

Najmanje dve osobe su poginule, a 12 je povređeno, prenosi sajt Biziday.ro, pozivajući se na informacije iz hitne službe i Ministarstva zdravlja.

Ekipe pretražuju mesto eksplozije u potrazi za zarobljenima u ruševinama, navodi Biziday.

Tanjug

