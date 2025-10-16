PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin zamolio je svog američkog kolegu, predsednika Donalda Trampa, da prenese najlepše želje njegovoj supruzi Melaniji Tramp.

Foto: Profimedia

- Naš predsednik je visoko ocenio lične napore supruge američkog predsednika, Melanije Tramp, koji su bili usmereni ka ponovnom ujedinjenju ruske i ukrajinske dece sa njihovim porodicama. Takođe je zamolio američkog predsednika da prenese njegove najlepše želje Melaniji Tramp - izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, prenela je agencija RIA Novosti.

Ranije je i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao da supruga američkog predsednika ima veoma korisnu i humanitarnu ulogu u kontekstu situacije u Ukrajini, posebno kada je reč o pomoći najmlađima pogođenim sukobom.

Pored toga, direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirill Dmitrijev otkrio je da je Melanija Tramp lično pomogla u povratku jedne ruske devojčice iz Ukrajine, što je, kako je naglasio, „još jedan primer koliko su njeni postupci imali konkretan i pozitivan uticaj“.

Ove izjave ukazuju na to da uloga prve dame SAD, prema ruskim zvaničnicima, prevazilazi protokolarni okvir i ima stvarne humanitarne posledice, naročito u delikatnim pitanjima koja se tiču dece razdvojene ratom.

(Alo)