"PRENESI JOJ": Putin se lično obratio Melaniji Tramp

16. 10. 2025. u 20:54

PREDSEDNIK Ruske Federacije Vladimir Putin zamolio je svog američkog kolegu, predsednika Donalda Trampa, da prenese najlepše želje njegovoj supruzi Melaniji Tramp.

ПРЕНЕСИ ЈОЈ: Путин се лично обратио Меланији Трамп

Foto: Profimedia

- Naš predsednik je visoko ocenio lične napore supruge američkog predsednika, Melanije Tramp, koji su bili usmereni ka ponovnom ujedinjenju ruske i ukrajinske dece sa njihovim porodicama. Takođe je zamolio američkog predsednika da prenese njegove najlepše želje Melaniji Tramp - izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, prenela je agencija RIA Novosti.

Ranije je i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao da supruga američkog predsednika ima veoma korisnu i humanitarnu ulogu u kontekstu situacije u Ukrajini, posebno kada je reč o pomoći najmlađima pogođenim sukobom.

Pored toga, direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kirill Dmitrijev otkrio je da je Melanija Tramp lično pomogla u povratku jedne ruske devojčice iz Ukrajine, što je, kako je naglasio, „još jedan primer koliko su njeni postupci imali konkretan i pozitivan uticaj“.

Ove izjave ukazuju na to da uloga prve dame SAD, prema ruskim zvaničnicima, prevazilazi protokolarni okvir i ima stvarne humanitarne posledice, naročito u delikatnim pitanjima koja se tiču dece razdvojene ratom.

(Alo)

