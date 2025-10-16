OGLASIO SE MICOTAKIS: Evo šta će biti sa manastirom na planini Sinaj
GRČKE vlasti su saopštile, u četvrtak, da je došlo do dogovora o budućnosti manastira Sv. Katarine u podnožju egipatske planine Sinaj, jedan od najstarijih mesta hrišćanskog bogosluženja na svetu, čiji je status doveo do diplomatskog spora između dve zemlje.
Atina je izrazila zabrinutost zbog planova Egipta da razvije turistički projekat oko mesta gde je, prema biblijskoj tradiciji, Mojsije primio Deset zapovesti.
Na ovom mestu svetske baštine UNESKO-a i dalje žive grčki pravoslavni monasi.
Ranije ove godine, presuda egipatskog suda naložila je monasima da napuste nekoliko parcela zemlje i objekata za bogosluženje koje monasi koriste vekovima, uz obrazloženje da su nezakonito zaplenjeni.
Međutim, nakon pregovora, Grčka i Egipat su finalizovali vansudski sporazum koji će potpisati rukovodstvo manastira i egipatske vlasti, prema rečima grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i diplomata.
- To garantuje karakter manastira zauvek. Bilo kakvo preuređenje manastira, kao i drugih verskih objekata, je zabranjeno - rekao je Micotakis tokom govora u parlamentu.
Visoki zvaničnik grčkog ministarstva spoljnih poslova rekao je da će sporazum biti potpisan u narednim nedeljama.
Egipatski zvaničnici nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar, prenosi Rojters.
Manastir Svete Katarine, u podnožju planine Sinaj, osnovan je u 6. veku i najstariji je hrišćanski manastir koji je još uvek u upotrebi za svoju prvobitnu funkciju, kaže UNESKO.
Biblioteka je jedna od najopsežnijih na svetu, koja sadrži neke od najranijih hrišćanskih rukopisa na svetu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)