Svet

OGLASIO SE MICOTAKIS: Evo šta će biti sa manastirom na planini Sinaj

В.Н.

16. 10. 2025. u 18:45

GRČKE vlasti su saopštile, u četvrtak, da je došlo do dogovora o budućnosti manastira Sv. Katarine u podnožju egipatske planine Sinaj, jedan od najstarijih mesta hrišćanskog bogosluženja na svetu, čiji je status doveo do diplomatskog spora između dve zemlje.

ОГЛАСИО СЕ МИЦОТАКИС: Ево шта ће бити са манастиром на планини Синај

Foto B. Subašić

Atina je izrazila zabrinutost zbog planova Egipta da razvije turistički projekat oko mesta gde je, prema biblijskoj tradiciji, Mojsije primio Deset zapovesti.

Foto: B.Subašić

Na ovom mestu svetske baštine UNESKO-a i dalje žive grčki pravoslavni monasi.

Ranije ove godine, presuda egipatskog suda naložila je monasima da napuste nekoliko parcela zemlje i objekata za bogosluženje koje monasi koriste vekovima, uz obrazloženje da su nezakonito zaplenjeni.

Foto: B.Subašić

Međutim, nakon pregovora, Grčka i Egipat su finalizovali vansudski sporazum koji će potpisati rukovodstvo manastira i egipatske vlasti, prema rečima grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i diplomata.

- To garantuje karakter manastira zauvek. Bilo kakvo preuređenje manastira, kao i drugih verskih objekata, je zabranjeno - rekao je Micotakis tokom govora u parlamentu.

Foto B. Subašić

Visoki zvaničnik grčkog ministarstva spoljnih poslova rekao je da će sporazum biti potpisan u narednim nedeljama.

Egipatski zvaničnici nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar, prenosi Rojters.

Foto B. Subašić

Manastir Svete Katarine, u podnožju planine Sinaj, osnovan je u 6. veku i najstariji je hrišćanski manastir koji je još uvek u upotrebi za svoju prvobitnu funkciju, kaže UNESKO.

Biblioteka je jedna od najopsežnijih na svetu, koja sadrži neke od najranijih hrišćanskih rukopisa na svetu.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu
Svet

0 0

UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu

SLOVAČKI premijer Robert Fico je na društvenim mrežama kritikovao Evropski savet da je opsednut Ukrajinom umesto da se bavi unutrašnjim problemima zemalja i naglasio je Slovačkoj je potrebna stvarna podrška za njenu automobilsku industriju, kao i rešenje koje bi omogućile da njihove kompanije ostanu konkurentne sa svetom.

16. 10. 2025. u 20:17

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu