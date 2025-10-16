OGLASIO SE MICOTAKIS: Evo šta će biti sa manastirom na planini Sinaj

GRČKE vlasti su saopštile, u četvrtak, da je došlo do dogovora o budućnosti manastira Sv. Katarine u podnožju egipatske planine Sinaj, jedan od najstarijih mesta hrišćanskog bogosluženja na svetu, čiji je status doveo do diplomatskog spora između dve zemlje.

Atina je izrazila zabrinutost zbog planova Egipta da razvije turistički projekat oko mesta gde je, prema biblijskoj tradiciji, Mojsije primio Deset zapovesti.

Na ovom mestu svetske baštine UNESKO-a i dalje žive grčki pravoslavni monasi.

Ranije ove godine, presuda egipatskog suda naložila je monasima da napuste nekoliko parcela zemlje i objekata za bogosluženje koje monasi koriste vekovima, uz obrazloženje da su nezakonito zaplenjeni.

Međutim, nakon pregovora, Grčka i Egipat su finalizovali vansudski sporazum koji će potpisati rukovodstvo manastira i egipatske vlasti, prema rečima grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i diplomata.

- To garantuje karakter manastira zauvek. Bilo kakvo preuređenje manastira, kao i drugih verskih objekata, je zabranjeno - rekao je Micotakis tokom govora u parlamentu.

Visoki zvaničnik grčkog ministarstva spoljnih poslova rekao je da će sporazum biti potpisan u narednim nedeljama.

Egipatski zvaničnici nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar, prenosi Rojters.

Manastir Svete Katarine, u podnožju planine Sinaj, osnovan je u 6. veku i najstariji je hrišćanski manastir koji je još uvek u upotrebi za svoju prvobitnu funkciju, kaže UNESKO.

Biblioteka je jedna od najopsežnijih na svetu, koja sadrži neke od najranijih hrišćanskih rukopisa na svetu.

