Svet

PUCNJAVA U BLIZINI OSNOVNE ŠKOLE: Dvoje mrtvih, užas u Češkoj

В.Н.

16. 10. 2025. u 17:46

DVE osobe su poginule, a jedna teško povređena u pucnjavi u blizini osnovne škole u mestu Smržovka u okrugu Jablonec u Češkoj

ПУЦЊАВА У БЛИЗИНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: Двоје мртвих, ужас у Чешкој

Foto Shutterstock

Policija je saopštila da su poginuli muškarac i žena, a osumnjičeni je uhapšen i prebačen u bolnicu helikopterom, javio je češki portal Novinki.

- Na licu mestu je pronađeno oružje. Sve okolnosti događaja su predmet dalje istrage - izjavila je portparolka policije Klara Jeničkova.

Ona je dodala da se pucnjava  desila u neposrednoj blizini lokalne osnovne škole. 

- Policija je preduzela potrebne mere i obavestila ljude u okolini da ne izlaze. U ovom trenutku je verovatno samo slučajnost što se incident dogodio u blizini škole i nije imao nikakve veze sa tom ustanovom - izjavila je ona. 

Na licu mesta su intervenisale i specijalne jedinice, kao i hitna pomoć i vatrogasci.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu
Svet

0 0

UKRAJINA, UKRAJINA I JOŠ UKRAJINE: Fico žestoko o Evropskom savetu

SLOVAČKI premijer Robert Fico je na društvenim mrežama kritikovao Evropski savet da je opsednut Ukrajinom umesto da se bavi unutrašnjim problemima zemalja i naglasio je Slovačkoj je potrebna stvarna podrška za njenu automobilsku industriju, kao i rešenje koje bi omogućile da njihove kompanije ostanu konkurentne sa svetom.

16. 10. 2025. u 20:17

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu