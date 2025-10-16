PUCNJAVA U BLIZINI OSNOVNE ŠKOLE: Dvoje mrtvih, užas u Češkoj

DVE osobe su poginule, a jedna teško povređena u pucnjavi u blizini osnovne škole u mestu Smržovka u okrugu Jablonec u Češkoj

Policija je saopštila da su poginuli muškarac i žena, a osumnjičeni je uhapšen i prebačen u bolnicu helikopterom, javio je češki portal Novinki.

- Na licu mestu je pronađeno oružje. Sve okolnosti događaja su predmet dalje istrage - izjavila je portparolka policije Klara Jeničkova.

Ona je dodala da se pucnjava desila u neposrednoj blizini lokalne osnovne škole.

- Policija je preduzela potrebne mere i obavestila ljude u okolini da ne izlaze. U ovom trenutku je verovatno samo slučajnost što se incident dogodio u blizini škole i nije imao nikakve veze sa tom ustanovom - izjavila je ona.

Na licu mesta su intervenisale i specijalne jedinice, kao i hitna pomoć i vatrogasci.

(Alo)

