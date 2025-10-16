LEKORNI PONOVO NA TESTU, A TEK ŠTO JE PONOVO PRIHVATIO FUNKCIJU: U francuskom parlamentu danas najavljena dva glasanja o poverenju premijeru

U FRANCUSKOM parlamentu za danas su zakazana dva glasanja o poverenju francuskom premijeru Sebastijanu Lekorniju, za koja se očekuje da će ih on preživeti, nakon što je socijalistička partija ranije najavila da neće podržati te predloge.

Lekorni, koji je već bio premijer Francuske sa najkraćim mandatom u modernom dobu, pre nego što je ponovo imenovan na istu funkciju prošle nedelje, suočio se sa izgledom još kraćeg drugog mandata, sve dok pre dva dana nije napravio ustupak u vezi sa penzionom reformom, nakon čega je dobio podršku socijalista, prenosi danas Rojters.

Uprkos Lekornijevoj ponudi da penzionu reformu odloži za posle predsedničkih izbora 2027. godine, očekuje se da će rezultat glasanja o nepoverenju njegovoj vladi biti tesan.

U parlamentu ima 265 poslanika iz stranaka koje su najavile da će glasati za smenjivanje Lekornija, a za izglasavanje nepoverenja je potrebno 289 glasova.

Lekorni, koga je francuski predsednik Emanuel Makron 9. septembra prvi put imenovao za premijera, podneo je nakon 27 dana na toj funkciji ostavku, zbog neslaganja o budžetu, ali ga je Makron u petak, 10. oktobra ponovo imenovao za premijera.

Predloge za izglasavanje nepoverenja novoj vladi, na čijem je čelu ponovo Lekorni, podnele su stranka krajnje levice Nepokorena Francuska (LFI) i stranka krajnje desnice Nacionalno okupljanje (RN), ali one ne mogu da obezbede većinu u parlamentu bez podrške opozicione Socijalističke partije, nakon što je konzervativna Republikanska stranka saopštila da će za sada podržati vladu.

(Tanjug)