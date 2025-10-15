Svet

"APSURDNE SPEKULACIJE KOPENHAGENA": Zaharova negirala optužbe o umešanosti Rusije u incidente sa dronovima

В. Н.

15. 10. 2025. u 15:25

MOSKVA smatra apsurdnim spekulacije Kopenhagena u vezi sa neidentifikovanim dronovima i odbacuje optužbe o umešanosti Rusije, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Ruska vlada kategorično odbacuje apsurdne i neosnovane spekulacije o svojoj umešanosti u incidente. Očekujemo da će Kopenhagen nastaviti da demonstrira odgovoran pristup i da se uzdrži od preduzimanja koraka koji bi mogli da povećaju tenzije na evropskom kontinentu - naglasila je Zaharova na brifingu. 

Prema njenim rečima, "ova antiruska histerija se podstiče kako bi se skrenula pažnja sa unutrašnjih problema Danske", prenosi TASS. 

Zaharova je sugerisala da bi ti unutrašnji problemi mogli da budu povezani sa materijalima koji razotkrivaju odnos zvaničnih vlasti prema starosedelačkim narodima i sa ekonomskim problemima zemlje. 

- Znam pouzdano da se to radi kako bi se građani skrenuli sa unutrašnjih pitanja, kako bi se nastavio kurs militarizacije, kako bi se još više novca uguralo u vojne budžete i privatne kompanije uključene u vojnoindustrijski komplekszaključila je Zaharova. 

Prethodno su mediji u evropskim zemljama, uključujući Belgiju, Nemačku, Dansku i Norvešku pisali o neidentifikovanim dronovima koji su narušili vazdušni prostor tih zemalja. 

(Tanjug)

