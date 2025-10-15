"APSURDNE SPEKULACIJE KOPENHAGENA": Zaharova negirala optužbe o umešanosti Rusije u incidente sa dronovima
MOSKVA smatra apsurdnim spekulacije Kopenhagena u vezi sa neidentifikovanim dronovima i odbacuje optužbe o umešanosti Rusije, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Ruska vlada kategorično odbacuje apsurdne i neosnovane spekulacije o svojoj umešanosti u incidente. Očekujemo da će Kopenhagen nastaviti da demonstrira odgovoran pristup i da se uzdrži od preduzimanja koraka koji bi mogli da povećaju tenzije na evropskom kontinentu - naglasila je Zaharova na brifingu.
Prema njenim rečima, "ova antiruska histerija se podstiče kako bi se skrenula pažnja sa unutrašnjih problema Danske", prenosi TASS.
Zaharova je sugerisala da bi ti unutrašnji problemi mogli da budu povezani sa materijalima koji razotkrivaju odnos zvaničnih vlasti prema starosedelačkim narodima i sa ekonomskim problemima zemlje.
- Znam pouzdano da se to radi kako bi se građani skrenuli sa unutrašnjih pitanja, kako bi se nastavio kurs militarizacije, kako bi se još više novca uguralo u vojne budžete i privatne kompanije uključene u vojnoindustrijski komplekszaključila je Zaharova.
Prethodno su mediji u evropskim zemljama, uključujući Belgiju, Nemačku, Dansku i Norvešku pisali o neidentifikovanim dronovima koji su narušili vazdušni prostor tih zemalja.
(Tanjug)
Preporučujemo
"DELOVAĆEMO SVOM SNAGOM" Britanski ministar odbrane preti Rusiji
15. 10. 2025. u 15:16
PUTIN I EL ŠARA U KREMLjU: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom (VIDEO)
15. 10. 2025. u 15:00
ZAHAROVA UPOZORAVA: Kijev ne krije pripreme za nove terorističke napade protiv Rusije
15. 10. 2025. u 11:56
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)