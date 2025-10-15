VARNICA DOVOLJNA DA SVET DETONIRA: Talibani dovukli sovjetske balističke rakete ka pakistanskoj granici uz oštre optužbe (VIDEO)

AVGANISTANSKI talibani pojačali su kretanje taktičkih balističkih raketa R-17E Elbrus (Skadd-B) sovjetske proizvodnje, kao i raketa 9M21 iz sistema 9K52 Luna-M, ka pakistanskoj granici.

Prema lokalnim izvorima i video snimcima objavljenim na društvenim mrežama, transport je počeo nakon nedavnih graničnih sukoba u kojima su avganistanske snage izgubile nekoliko položaja.

Video snimci koje je objavio portal Avia.pro prikazuju konvoje raketa koje se kreću planinskim putevima u provincijama Kandahar i Paktika. Ove aktivnosti odvijaju se usred međusobnih optužbi Kabula i Islamabada: avganistanska strana tvrdi da je Pakistan izveo vazdušne napade na njenu teritoriju, uključujući i glavni grad Kabul, dok Islamabad odgovara da su mete bili kampovi terorističkog pokreta TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan).

Portparol Talibana Zabihulah Mudžahid prethodno je takve napade označio kao „kršenje suvereniteta“, nagovestivši spremnost Kabula da odgovori — ali nije komentarisao premestanje raketa.

Bez obzira na to, regionalni analitičari upozoravaju da bi potencijalna upotreba ovih starijih, ali razornijih sovjetskih sistema mogla eksplozivno da podigne ulog na granici dugoj oko 2.600 km, sa nepredvidivim posledicama po bezbednost i humanitarne tokove u prekograničnim zajednicama.

Dodatno ulje na vatru sipale su oštre optužbe Talibana na račun Pakistana. U izjavi za avganistanske medije, Mudžahid je optužio Islamabad da je povezan sa napadima ISIS-a u Iranu (Kerman) i Rusiji (koncertna dvorana Krokus Siti Hol) tokom 2024. godine. Prema njegovim rečima, Pakistan je regrutovao militante iz različitih zemalja, koje je potom prebacio u centre sa zapadne granice ili preko aerodroma u Karačiju i Islamabadu.

-Ti centri su obučavali regrute u ‘takfirskoj’ ideologiji, masovnim ubistvima i destruktivnim operacijama, tvrdi Mudžahid, dodajući da su — na osnovu „jasnih i preciznih obaveštajnih podataka“ — pomenuti napadi planirani i izvedeni iz pakistanskih baza.

On je istakao da su, kako kaže, „Rusija i Iran svesni toga“. Islamabad ove navode odbacuje kao neutemeljene i ukazuje na sopstvene gubitke i napore u borbi protiv ekstremizma na sopstvenoj teritoriji.

ŠTA ZNAČI RAZMEŠTANjE SKAD-B I LUNA-M?

Iako R-17E (Skad-B) i 9M21 (Luna-M) potiču iz hladnoratovskog perioda, njihovo psihološko i političko dejstvo u regionalnom okruženju može biti značajno.

Reč je o sredstvima za udar po dubini, pogodnim za odmazdne ili zastrašivačke misije, čak i ako tačnost i pouzdanost takvih sistema zaostaje za savremenim raketama. Njihovo pomeranje ka granici šalje signal odlučnosti i uvodi dodatni rizik pogrešne procene na obe strane, posebno uz pojačan informacioni rat i propagandne narative.

KUDA SVE OVO VODI?

Sa eskalacijom retorike i vidljivim manevrom oružja, obe strane se nalaze u zatvorenoj spirali pritiska. U takvom okviru, svaka greška — pogotovo lansiranje starijih raketa sa ograničenim navođenjem ali veoma razarajućih — može preliti sukob preko crvene linije.

Situacija na granici između Avganistana i Pakistana sada je jedan od najosetljivijih bezbednosnih punktova u Aziji. Dok Pakistan insistira na tome da TTP deluje iz avganistanskih oblasti i da Kabul ne preduzima dovoljno da ih suzbije, talibani tvrde da Islamabad pokušava da destabilizuje njihovu vlast i opravda vojne upade. Ako se aktuelna razmena optužbi nastavi i ako se raketni sistemi zaista približe granici, region bi mogao ponovo skliznuti u oružani sukob koji bi imao ozbiljne posledice za čitav Hindukuš.

