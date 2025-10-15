PUTIN SPREMIO DVA MILIONA VOJNIKA IZ SENKE: Armija rezervista sada može da ratuje i van granica Rusije! (VIDEO)

RUSKA vlada je usvojila predlog izmena zakona „O odbrani“, kojim se omogućava upotreba vojnih rezervista u vojnim i antiterorističkim operacijama van granica zemlje.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Prema obrazloženju Ministarstva odbrane, cilj zakona je da se unapredi pravna regulativa u pogledu regrutovanja građana koji su potpisali ugovore o službi u rezervi i omogućavanja njihovog angažovanja u „odbrambenim misijama“ i tokom mirnodopskog perioda.

Prema novim odredbama, rezervisti će moći da budu pozvani na službu i van ratnog stanja ili mobilizacije, čime se ukida ograničenje koje je do sada važilo — da se rezervne jedinice mogu koristiti samo tokom rata ili opšte mobilizacije. Ova promena u praksi znači da će predsednik Ruske Federacije imati ovlašćenje da raspoređuje rezerviste u vojne zadatke u inostranstvu, bez formalnog proglašenja ratnog stanja.

Vladina komisija je u saopštenju navela da će svi rezervisti koji budu pozvani u takve misije morati da prođu posebnu vojnu obuku i psihološku pripremu, kako bi se obezbedila njihova spremnost za specifične zadatke izvan teritorije Rusije.

Zakon je deo šire reforme ruskih oružanih snaga, kojom se, prema rečima zvaničnika, teži ka „fleksibilnijem odgovoru“ na globalne bezbednosne izazove i rastuće vojne aktivnosti NATO-a. Analitičari u Moskvi ocenjuju da bi novi okvir mogao omogućiti angažovanje do dva miliona ljudi iz aktivne rezerve, što predstavlja znatno proširenje potencijalnog vojnog kontingenta Rusije u međunarodnim operacijama.

Prvi zamenik predsednika Odbora za odbranu Državne dume Aleksej Žuravljov izjavio je da su izmene „odraz realnosti“, s obzirom na to da Rusija, kako je naveo, „učestvuje u ozbiljnim vojnim operacijama bez formalne objave rata“. Dodao je da je dosadašnji pravni okvir „ograničavao prostor za manevrisanje Ministarstva odbrane“, ali da su „sada te prepreke uklonjene“.

Foto Tanjug/AP

Žuravljov je takođe istakao da će rezervisti ubuduće biti češće pozivani na obuku i angažmane nego ranije, a da će nepoštovanje obaveza iz ugovora o službi u rezervi povlačiti strože krivične sankcije.

Podsećanja radi, Rusija je u septembru 2022. godine proglasila delimičnu mobilizaciju, tokom koje je u službu pozvano oko 300.000 građana. Novi zakon sada omogućava sistematsko korišćenje rezervnog kadra čak i u mirnodopskim uslovima, čime Moskva faktički širi svoju vojnu prisutnost i spremnost za globalne operacije.

oruzjeonline.com

