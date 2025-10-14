RAKETE TOMAHAVK NE REŠAVAJU SUKOB Lukašenko: Ukrajina mora da ostane suverena država

RAKETE "tomahavk" neće rešiti sukob u Ukrajini, umesto toga, one će eskalirati situaciju do tačke nuklearnog rata, poručio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko. On je rekao i da rešenje sukoba mora da omogući da Ukrajina nastavi da postoji kao suverena, nezavisna država, prenosi Belta.

Foto: Arhiva Novosti

- Nikakve rakete tomahavk neće rešiti problem. Ovo će eskalirati situaciju do tačke nuklearnog rata. Predsednik SAD Donald Tramp verovatno to razume bolje od bilo koga, jer se ne žuri da preda ovo smrtonosno oružje i dozvoli udare duboko u Rusiji, na šta ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski računa - rekao je Lukašenko na sastanku o globalnoj međunarodnoj situaciji i razvoju belorusko-američkih odnosa.

Beloruski predsednik je izjavio i da ako Sjedinjene Države vide ulogu Minska u rešavanju sukoba u Ukrajini, Belorusija je spremna da učestvuje.

- Ako Amerikanci žele da reše sukob u Ukrajini i vide neku malu ulogu za nas tamo, spremni smo da učestvujemo. Izneli smo svoj stav - mir i samo mir - rekao je Lukašenko na sastanku u Minsku .

Dodao je da Ukrajina mora da postoji kao suverena, nezavisna država.

- Želimo da rat sada prestane. U suprotnom, ova nezavisna, suverena država će nestati - naveo je Lukašenko.

