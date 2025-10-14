Svet

"AKO ŽELITE BORBU, BORIĆEMO SE DO KRAJA": Kina žestoko reagovala na najavu Trampovih carina od 100 odsto

14. 10. 2025. u 10:02

MINISTARSTVO trgovine Kine saopštilo je danas da će se Peking, ako bude potrebno, "boriti do kraja", ali da ostaje otvoren za dijalog sa SAD nakon objave predsednika Donalda Trampa da će uvesti nove carine na uvoz iz te zemlje.

Foto: Profimedia

 - Ako želite borbu, borićemo se do kraja. Ako želite da pregovarate, naša vrata ostaju otvorena - saopštio je portparol Ministarstva trgovine.

Tramp je u petak, 10. oktobra objavio da će SAD uvesti dodatne carine od 100 odsto na kinesku robu, pored onih koje su već na snazi, kao i da ta mera stupa na snagu najkasnije 1. novembra.

On je tada rekao da reaguje na objavu Pekinga o uvođenju novih kontrola izvoza tehnologija retkih minerala.

Kina je vodeći svetski proizvođač tih minerala, koji se koriste u tehnološkoj, energetskoj i industriji naoružanja, a oni su jedna od ključnih tačaka trgovinskih sporova Pekinga i Vašingtona.

Portparol kineskog ministarstva je dodao da SAD "ne mogu istovremeno tražiti dijalog i pretiti da će uvesti nova ograničenja" i dodao da se "tako ne razgovara sa Kinom".

