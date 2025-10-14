"RUSI SU IM POMOGLI" General o novoj severnokorejskoj raketi "Hvasong-20

SEVERNA Koreja verovatno je primila tehnološku pomoć iz Rusije u razvoju svoje nove interkontinentalne balističke rakete (ICBM) "Hvasong-20", izjavio je predsednik Združenog načelnika štabova (ZŠG) Južne Koreje, general Džin Jong Sung.

Foto: Profimedia

Nova raketa, koju je Pjongjang opisao kao "najmoćniji nuklearni strateški sistem naoružanja", prvi put je predstavljena prošle nedelje tokom vojne parade povodom 80. godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje, preneo je Jonhap.

General Džin je na parlamentarnoj sednici rekao da postoji "velika mogućnost" da je Severna Koreja dobila rusku podršku za razvoj "Hvasong-20", s obzirom na očigledne razlike u dizajnu transportnog lansera u poređenju s prethodnim modelom "Hvasong-19", testiranim prošlog oktobra.

Pjongjang je, osim nove interkontinentalne rakete, predstavio i hipersonično oružje i vozila za lansiranje više borbenih dronova, što ukazuje na brzo širenje arsenala u okviru sve bližeg vojnog saveza sa Moskvom.

Govoreći o južnokorejskim odbrambenim sposobnostima, general Džin je priznao da bi presretanje hipersoničnih raketa moglo da bude otežano, ali je istakao da su južnokorejski sistemi odbrane sposobni da odgovore.

Foto: Profimedia

On je dodao da se vojska priprema za sve moguće scenarije, uključujući dodatne tehnološke provere novih oružanih sistema, i da radi na jačanju satelitskog nadzora pomoću komercijalnih i vojnih satelita.

Južna Koreja je od decembra 2023. godine lansirala četiri špijunska satelita, uključujući i one opremljene sintetičkim aperturnim radarom (SAR), koji mogu da prikupljaju podatke bez obzira na vremenske uslove. Planirano je da peta jedinica bude lansirana do kraja godine, čime će Seul moći da nadgleda teritoriju Severne Koreje svakih dva sata.