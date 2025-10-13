AVION SE SRUŠIO TOKOM OLUJE: Poginuli svi putnici, ima i povređenih - tragedija u Masačusetsu (VIDEO)

MALI avion se srušio duž glavnog autoputa na jugoistoku Masačusetsa rano u ponedeljak. Nesreća se dogodila usred kiše i jakog vetra, pri čemu su poginule obe osobe koje su bile u letelici, dok je još jedna osoba na zemlji povređena, saopštile su vlasti.

Foto: WCVB-TV / screenshot

Na snimcima koje su napravili prolaznici iz svojih vozila, vidi se dim koji se uzdiže iznad autoputa I-195 iz razbacanih, zapaljenih ostataka aviona. Autoput je zatvoren u oba smera u blizini mesta nesreće u Dartmutu, gradu koji se nalazi oko 80 kilometara južno od Bostona, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja savezne države.

Policija Masačusetsa je u saopštenju navela da nije bilo preživelih u avionu, za koji se veruje da je pokušavao da sleti na Regionalni aerodrom Nju Bedford. Ipak, zvaničnici su rekli da se čini da pilot nije dostavio plan leta niti podatke o putnicima aerodromu.

Portparol Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja rekao je da se sprovodi istraga o padu aviona, navodeći da je reč o letelici tipa Socata TBM-700 koja je poletela sa aerodroma u Nju Bedfordu.

Vlasti su saopštile da informacije o osobama koje su bile u avionu neće biti objavljene dok se ne obaveste članovi njihove porodice.

Jedna osoba na zemlji takođe je prevezena u bolnicu, saopštila je državna policija.

U trenutku pada, Nacionalna meteorološka služba je navela da je severoistočna oluja donela kišu i vetrove brzine od 48 do 64 kilometra na čas u to područje.

Savezna uprava za vazduhoplovstvo, za koju je državna policija rekla da će verovatno preuzeti istragu, izjavila je putem mejla da ne može da odgovara na upite medija zbog zatvaranja vlade.

(abcNews)