ČUVENI PSIHOLOG IMA PROBLEME SA ZDRAVLJEM: DŽordan Piterson proveo veći deo septembra na intenzivnoj nezi

KANADSKI psiholog Džordan Piterson proveo je veći deo meseca na intenzivnoj nezi.

Foto: Printskrin

Prema pisanju časopisa „Newsweek“, Piterson je veći deo septembra proveo na intenzivnoj nezi nakon što je razvio upalu pluća i imao komplikacije od polineuropatije, što je potvrdila i njegova ćerka.

Objasnila je da je premešten na odeljenje za oporavak, ali da vremenski okvir za oporavak njegovog oca ostaje nepoznat.