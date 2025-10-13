ČUVENI PSIHOLOG IMA PROBLEME SA ZDRAVLJEM: DŽordan Piterson proveo veći deo septembra na intenzivnoj nezi
KANADSKI psiholog Džordan Piterson proveo je veći deo meseca na intenzivnoj nezi.
Prema pisanju časopisa „Newsweek“, Piterson je veći deo septembra proveo na intenzivnoj nezi nakon što je razvio upalu pluća i imao komplikacije od polineuropatije, što je potvrdila i njegova ćerka.
Objasnila je da je premešten na odeljenje za oporavak, ali da vremenski okvir za oporavak njegovog oca ostaje nepoznat.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
