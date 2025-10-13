"DRUGA FAZA PREGOVORA O GAZI JE POČELA" Tram saopštio udarnu vest, a ova država na pragu da se priključi

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u Šarm el Šeiku da je druga faza pregovora o rešavanju sukoba u Pojasu Gaze već počela i dodao da je region Bliskog istoka u fazi napretka i da se nada da će se tom procesu priključiti i Iran.

Foto: Tanjug/AP

"Druga faza je počela, što se nas tiče. Faze su međusobno povezane i delimično se preklapaju", rekao je Tramp tokom sastanka sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem, prenela je Al Džazira.

Tramp je tom prilikom pohvalio ulogu egipatskog predsednika u pregovorima sa Hamasom, istakavši da El-Sisi ima veoma važnu ulogu.

"Sjedinjene Američke Države ga u potpunosti podržavaju", poručio je američki predsednik.

Govoreći o širem kontekstu dešavanja na Bliskom istoku, Tramp je izrazio uverenje da je region "u jedinstvenom trenutku napretka", naglasivši da bi Iran mogao da se priključi procesu ukoliko dobije određenu podršku.

"Verujem da će se Iran pridružiti. Njima je potrebna pomoć, i ako je dobiju, mogu da budu deo ovog procesa", rekao je Tramp.

On je dodao da bez američkih napada na iranska nuklearna postrojenja "dogovor o Gazi ne bi bio moguć".

Tramp je naveo i da timovi na terenu tragaju za telima izraelskih talaca u Gazi, ističući da "u Pojasu Gaze ima mnogo ruševina" i da je potrebna sveobuhvatna operacija raščišćavanja.

"Videćemo veliki napredak na Bliskom istoku", ocenio je Tramp.

Predsednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi zahvalio je Trampu na ulozi u postizanju dogovora o prekidu vatre u Gazi.

"Ovo je izuzetan uspeh i cenimo ono što je predsednik Tramp postigao. On je jedini lider koji može da donese mir regionu", rekao je El-Sisi.

Egipatski predsednik je dodao da je neophodno da se osigura ulazak humanitarne pomoći u Gazu i omogući povratak tela izraelskih talaca njihovim porodicama.



(Tanjug)