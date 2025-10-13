Svet

PRE PUTA POZVAO HERCOGA DA POMILUJE NETANJAHUA: Tramp iz Izraela otputovao za Egipat

В.Н.

13. 10. 2025. u 17:13

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je iz Izraela otputovao u Egipat, gde će zajedno sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem predsedavati međunarodnim mirovnim samitom u Šarm el-Šeiku.

ПРЕ ПУТА ПОЗВАО ХЕРЦОГА ДА ПОМИЛУЈЕ НЕТАНЈАХУА: Трамп из Израела отпутовао за Египат

Foto: Tanjug

Na aerodromu ga je ispratio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a dvojica lidera su tom prilikom razmenila srdačne pozdrave, preneo je "Gardijan".

Kako je najavljeno iz kancelarije egipatskog predsednika, samit u Šarm el-Šeiku okupiće više od 20 svetskih lidera, a cilj skupa je "okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku i otvaranje novog poglavlja regionalne bezbednosti".

Neimenovani diplomata izjavio je ranije za "Tajms of Izrael" da agenda samita uključuje tri glavne oblasti – bezbednost, upravljanje i humanitarna pitanja.

Kad je reč o bezbednosti, fokus će biti na stabilizaciji stanja i uspostavljanje američko-katarsko-egipatsko-turskih snaga čiji će zadatak biti da locira tela talaca Hamasa.

Pitanje upravljanja enklavom uključuje uspostavljanje "palestinskog komiteta za zaustavljanje trajnog rata" i "potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze".

Prema navodima diplomate, francuski predsednik Emanuel Makron će se, povodom humanitarnih pitanja, založiti za hitnu ponovnu izgradnju enklave i povećan priliv humanitarne pomoći.

Tramp pozvao Hercoga da pomiluje Netanjahua

Tramp je danas, tokom obraćanja u Knesetu pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da pomiluje premijera Benjamina Netanjahua u sporu zbog korupcije.

- Hej, imam ideju. Gospodine predsedniče, zašto ga ne biste pomilovali? Cigare i malo šampanjca, koga je za to briga - rekao je Tramp tokom govora koji je trajao više od sat vremena, prenosi Rojters.

On je aludirao na optužbe prema kojima je Netanjahu primao poklone od biznismena, a koji su uključivali šampanjac i cigare, kao i novčane poklone u iznosu od oko 210.000 dolara.

Inače, Netanjahu poriče ove optužbe.

Predsednik Izraela ima uglavnom ceremonijalna zaduženja, ali može pomilovati osuđene prestupnike, međutim u Netanjahuovom slučaju još nije doneta presuda.

Suđenje izraelskom premijeru traje od 2020. godine.

Netnjahu suđenje predstavlja kao "levičarski lov na veštice".

(RT Balkan)

