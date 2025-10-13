Svet

KAJA KALAS U KIJEVU: EU već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime

Novosti online

13. 10. 2025. u 15:25

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas doputovala je u Kijev kako bi sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarala o finansijskoj i vojnoj pomoći i energetskoj bezbednosti.

КАЈА КАЛАС У КИЈЕВУ: ЕУ већ обезбедила 800 милиона евра за подршку Украјини током зиме

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

Kalasova je saopštila da je EU već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime, prvenstveno za nabavku generatora, dok se dodatnih 100 miliona evra planira za opremu i skloništa u uslovima niskih temperatura, prenosi kanal Perši ukrajinskog javnog servisa.

- Pored toga, Evropska unija izdvojila je 10 miliona evra za podršku radu specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, kao i šest miliona evra za pomoć deci i žrtvama seksualnog nasilja. Rusija je uništila svaku nadu u brz mir, zbog čega EU planira dugoročnu podršku Ukrajini - tvrdi ona.

Kako je istakla, EU je obezbedila dve milijarde evra za nabavku dronova, a mandat civilne misije EU u Ukrajini biće proširen na sajber bezbednost i podršku veteranima.

- Zbog produženja rata moramo da koristimo sve izvore finansiranja. Razmatramo reparacijski kredit zasnovan na zamrznutoj ruskoj imovini. Rusija mora da plati za ovaj rat, a ne evropski poreski obveznici - poručila je šefica evropske diplomatije.

Istakla je da je "EU mnogo naučila od Ukrajine", posebno u vezi sa upotrebom dronova, navodeći da je neophodno ulagati u protivdronsku opremu i blisku saradnju sa ukrajinskom vojnom industrijom.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)