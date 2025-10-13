KAJA KALAS U KIJEVU: EU već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas doputovala je u Kijev kako bi sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarala o finansijskoj i vojnoj pomoći i energetskoj bezbednosti.

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

Kalasova je saopštila da je EU već obezbedila 800 miliona evra za podršku Ukrajini tokom zime, prvenstveno za nabavku generatora, dok se dodatnih 100 miliona evra planira za opremu i skloništa u uslovima niskih temperatura, prenosi kanal Perši ukrajinskog javnog servisa.

- Pored toga, Evropska unija izdvojila je 10 miliona evra za podršku radu specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine, kao i šest miliona evra za pomoć deci i žrtvama seksualnog nasilja. Rusija je uništila svaku nadu u brz mir, zbog čega EU planira dugoročnu podršku Ukrajini - tvrdi ona.

Kako je istakla, EU je obezbedila dve milijarde evra za nabavku dronova, a mandat civilne misije EU u Ukrajini biće proširen na sajber bezbednost i podršku veteranima.

- Zbog produženja rata moramo da koristimo sve izvore finansiranja. Razmatramo reparacijski kredit zasnovan na zamrznutoj ruskoj imovini. Rusija mora da plati za ovaj rat, a ne evropski poreski obveznici - poručila je šefica evropske diplomatije.

Istakla je da je "EU mnogo naučila od Ukrajine", posebno u vezi sa upotrebom dronova, navodeći da je neophodno ulagati u protivdronsku opremu i blisku saradnju sa ukrajinskom vojnom industrijom.

(Tanjug)