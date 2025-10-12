PENTAGON ODOBRIO F/A-XX: Mornarica bira proizvođača za lovac 6. generacije, Amerika pokušava da prestigne Kinu (VIDEO)

MORNARICA namerava da šesta generacija F/A-XX zameni zastarele avione F/A-18 i E/A-18.

Hegsetovo odobrenje stiglo je prošlog petka, a izvori ukazuju da je odluka neizbežna. Ta spekulacija je dobila na snazi vikendom posete predsednika Donalda Trampa nosaču aviona Džordž H.V. Buš, gde je posmatrao letačke operacije sa načelnikom pomorskih operacija admiralom Derilom Kodlom. Trampova poseta je bila u znak obeležavanja 250. rođendana američke mornarice, što je povoljno vreme za najavu velike inicijative poput F/A-XX.

Mornarica je pozivala na razvoj lovca šeste generacije, nazvanog F/A-XX, koji bi zamenio zastarele avione F/A-18 Super Hornet i E/A-18 Growler četvrte generacije. Novi avion bi služio uz lovca pete generacije Lockheed Martin F-35 i planiranog zajedničkog borbenog aviona (CCA), o kome još uvek nije doneta odluka. CCA su bespilotne letelice kojima upravljaju lovci sa posadom poput F/A-XX.

Novi lovac bi trebalo da ima:

*napredne stelt karakteristike, koje će ga učiniti gotovo nevidljivim za protivničke radare,

*25% veći domet u odnosu na F-35C i Super Hornet, što znači mogućnost prelaženja više od 2.900 km bez dopune goriva,

*integraciju sa bespilotnim letelicama i mrežnim borbenim sistemima,

*poboljšanu izdržljivost i autonomiju, što je od ključne važnosti za operacije u Pacifiku gde je udaljenost između baza i nosača aviona ogromna.

Projekat F/A-XX je navodno bio u neizvesnosti ranije ove godine, iako je Boeing osporio tu ideju. Umesto toga, čini se da je predloženi budžet Pentagona za 2026. godinu namerno nedovoljno finansirao F/A-XX kako ne bi stvorio konkurenciju za resurse između tog aviona i novog lovca F-47 šeste generacije Ratnog vazduhoplovstva. Vojni zvaničnici su doveli u pitanje sposobnost američke industrijske baze da istovremeno radi na oba projekta.

Značajno je da je Odbor Senata za budžet odobrio 1,4 milijarde dolara za program F/A-XX, efikasno poništivši plan Pentagona da odloži projekat zbog troškova, uprkos prigovorima Mornarice.

Početni razvoj je finansiran i čini se da je Pentagon sada spreman da izabere izvođača radova. Boing je dobio ugovor za F-47, tako da bi ugovor za F/A-XX bio veliki uspeh za kompaniju koja je zaglavljena u kritikama i sumnjama u vezi sa svojom komercijalnom avijacijom. Nortrop Gruman je odustao od takmičenja za F-47 da bi se koncentrisao na projekte F/A-XX i B-21 Raider, osvojivši ovaj drugi ugovor. Kompanija nije proizvodila lovački avion od čuvene serije F-14 Tomcat.

Mornarica već neko vreme tvrdi da je F/A-XX neophodna komponenta njenih budućih planova za palubnu avijaciju. Kina prestiže Sjedinjene Države u proizvodnji lovaca pete generacije, uključujući novi Šenjang J-35, koji je 22. septembra postigao sertifikat za poletanje uz pomoć katapulta, ali uz pomoć pri izvlačenju (CATOBAR). Sertifikacija je označila početnu operativnu sposobnost novog kineskog nosača aviona Fuđijan sa punom palubom. Prva dva kineska nosača koriste metod rampe za lansiranje aviona. Fuđijan je prvi koji je opremljen katapultima poput američkih nosača. Američka mornarica još uvek nije lansirala F-35 pete generacije katapultom i ne očekuje se da će to učiniti najmanje godinu dana.

Izveštaji ukazuju da je J-35 ušao u ograničenu proizvodnju, a početni primerci bi već mogli biti raspoređeni u flotu. J-35 je varijanta porodice FC-31/J-31 bazirana na nosaču aviona, različita od kopnenog J-35A koji koristi kinesko ratno vazduhoplovstvo. Takođe poseduje mogućnosti kratkog poletanja i sletanja (STOL), koje su demonstrirane na nosaču aviona Šandong.

Kina takođe navodno razvija stelt lovce šeste generacije i prateće CCA. S obzirom na snažnu pomorsku ekspanziju Kine, ti napori će sigurno rezultirati pomorskom varijantom. Sjedinjene Države moraju da prate korak, a projekti F/A-XX i F-47 odražavaju tu potrebu.

Predsednik Donald Tramp ne samo da je posmatrao vazdušne operacije, već je imao i priliku da prisustvuje demonstraciji vatrene moći i sastao se sa visokim zvaničnicima mornarice. Sam admiral Kodl je nosio letačko odelo, što je možda bila ne baš suptilna naznaka, s obzirom na njegovo prethodno zalaganje za F/A-XX.

Da li su se ti napori isplatili, ostaje da se vidi. Pentagon je i ranije izgledao kao da je na pragu razvoja F/A-XX, ali problemi u poslednjem trenutku su uvek odlagali taj potez. To bi se svakako moglo ponovo dogoditi, ali svi pokazatelji ukazuju na to da će F/A-XX konačno dobiti zeleno svetlo.

(nationalinterest.org/Vilijam Loson)

