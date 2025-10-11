SUKOB NA GRANICI AVGANISTANA I PAKISTANA: Bombardovan grad Lahore, borbe u sedam pograničnih provincija (VIDEO)
DUŽ cele linije Duranda na avganistansko-pakistanskoj granici izbili su žestoki sukobi između talibanskih formacija i pakistanske vojske, prenosi portal "Tolo njuz" pozivajući se na lokalne izvore. Borbe se vode u sedam pograničnih provincija.
Avganistanske vazduhoplovne snage izvele su avio-udar po pakistanskom gradu Lahor, nakon što su izbili oružani sukobi na granici dve zemlje, prenosi portal.
Prema navodima lokalnih izvora, lovci talibana gađali su pozicije u urbanom području. Zvaničnih komentara Islamabada i Kabula o eventualnim gubicima i razmerama udara za sada nema.
Kako se navodi, u provincijama Kunar, Nangarhar i Helmand vode se žestoka borbena dejstva - talibanske snage napale su pogranične pozicije Pakistana iz više pravaca.
U pojedinim zonama pakistanske jedinice su se povukle sa položaja, a u rejonu Bahramča zabeležen je pad jednog graničnog punkta pakistanske armije. Poginulo je pet pripadnika pakistanskih snaga, navode izvori.
Borbe su takođe prijavljene u okrugu Šorabak provincije Kandahar.
Eskalacija je usledila nakon izveštaja da je u četvrtak pakistanski dron u Kabulu gađao oklopni terenac u kome se navodno nalazio lider pakistanskih talibana Nur Vali Mehsud i njegovi mogući naslednici, dok je pakistansko ratno vazduhoplovstvo u noći između četvrtka i petka izvelo udare po provinciji Paktika na istoku Avganistana.
Oglasila se i zvanična Moskva koja je pozvala na deeskalaciju na liniji Duranda i ističe da je stabilnost Avganistana ključna za regionalnu bezbednost srednje Azije, dok situacija na granici nosi rizik širenja nestabilnosti i prekograničnih incidenata.
(rt.rs)
