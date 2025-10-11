BIVŠI britanski premijer Boris Džonson pozvao je zapadne zemlje da odmah pošalju svoje vojnike u Ukrajinu uprkos upozorenjima Rusije, tvrdeći da je veći deo Ukrajine bezbedan.

Foto: Tanjug/AP Photo

- Što se tiče 'koalicije voljnih' i vojnika zapadnih država u Ukrajini, hajde da se pozabavimo time odmah. Vojnici ni pod kakvim uslovima neće učestvovati u borbama, njihov zadatak je da pružaju podršku dalje od fronta, baveći se logistikom i obukom. Pošto je veći deo Ukrajine bezbedan nema nikakvih razloga zbog kojih ne bi mogli da krenu tamo sada - naveo je Džonson u članku za "Dejli mejl".

Podsetimo, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije više puta je isticalo da je svaki scenario razmeštanja NATO trupa u Ukrajini apsolutno neprihvatljiv za Moskvu i da bi doveo do eskalacije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će NATO vojska postati legitimna meta za ruske snage ukoliko se rasporedi na teritoriji Ukrajine.

(Sputnjik)

