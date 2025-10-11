SPREMAJU BLOKADE I U JAPANU: "Ovo je šansa za promenu vlade koja se pruža jednom u deceniji"

NAJVEĆA japanska opoziciona stranka pokušaće da podrži jedinstvenog kandidata sa drugim grupama u pokušaju da blokira izbor Sanae Takaiči za premijerku, objavili su lokalni mediji.

Mlađi partner Komeito napustio je 26-godišnji savez sa vladajućom Liberalno-demokratskom partijom (LDP) 10. oktobra, dovodeći u opasnost pokušaj Takaiči da postane prva žena premijer u zemlji.

Takaiči je izabrana je za novog predsednicu LDP-a pre nedelju dana, ali mu je potrebno odobrenje parlamenta da bi obezbedio najvišu funkciju.

- Ovo je šansa za promenu vlade koja se pruža jednom u deceniji - rekao je Jošihiko Noda, šef glavne opozicione Ustavne demokratske partije Japana (CDP), objavio je Nikei.

Komeitova odluka da napusti savez koji je gotovo neprekidno vladao Japanom 25 godina gurnula je Japan u novu političku krizu.

Govoreći tokom snimanja podkasta Nikei, koji još nije objavljen, gospodin Noda je rekao da će pozvati opoziciju da se ujedini oko jednog kandidata.

Rekao je da bi ta osoba potencijalno mogla biti gospodin Juičiro Tamaki, koji predvodi Demokratsku partiju za narod (DPP) i 10. oktobra je izjavio da je spreman da se kandiduje.

Međutim, postoje značajne političke razlike između DDP-a i CDP-a, što bi navodno moglo da uništi saradnju.

Sanseito beleži rast podrške

LDP gubi podršku kako raste podrška manjim strankama, uključujući i antiimigracionu stranku Sanseito, i nalazi se u manjini u oba doma, čak i sa Komeitom.

U Donjem domu, LDP ima 196 mesta, CDP 148, DPP 27 i Komeito 24.

Takaiči je potrebna većina od 233 mesta u svoju korist da bi je imenovao parlament, što se čini teškim s obzirom na brojke. Međutim, stručnjaci kažu da bi i dalje mogla da pobedi ako opozicione stranke ne uspeju da se dogovore o alternativnom kandidatu.

Šef stranke Komeito, Tecuo Saito, rekao je u petak da će ga njegove kolege nominovati umesto Takaiči.

Saito je takođe objasnio da je glavni razlog za izlazak iz koalicije bio neuspeh LDP-a da pooštri pravila o finansiranju političkih stranaka.

Takaiči je izazvala posebnu zaprepašćenost u Komeitu imenovanjem Koičija Hagiude, koji je bio umešan u skandal, na visoku stranačku funkciju, navode izveštaji.

- Za stranku Komeito, koja se zalaže za javni integritet, teško je ovo objasniti svojim pristalicama i onima koji vredno rade na predizbornoj kampanji - rekao je za AFP vanredni profesor Hidehiro Jamamoto, stručnjak za politiku i sociologiju na Univerzitetu Cukuba.

Uprkos svojoj veličini, Komeito, stranka koju podržava laička budistička organizacija Soka Gakai, pomogla je LDP-u na izborima.

Procenjuje se da će oko 20 odsto poslanika LDP-a izgubiti mesta bez Komeitove pomoći, prema dnevnim novinama Jomiuri Šimbun.

(AFP)

