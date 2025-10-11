NEKI u Berlinu bi da menjaju ustav jer ograničava delovanje Bundesvera protiv "ruskih" bespilotnih letelica.

Nemačka vojska ne može da odbrani zemlju od "ruskih dronova" zato što joj to ne dozvoljava ustav donesen da bi sprečio povratak nacizma, kažu iz stranke kancelara Fridriha Merca.

Ustav SR Nemačke zabranjuje Bundesveru da se bavi domaćim bezbednosnim pitanjima. Nemačka vojska može da se lati oružja jedino u slučaju "invazije", a pravnici u Berlinu smatraju da incidenti sa bespilotnim letelicama u poslednje vreme ne zadovoljavaju tu definiciju.

"Moramo da izmenimo zakon kako bi jedini koji s ovim mogu da izađu na kraj — mislim na Bundesver — imaju ovlašćenja da to i urade", izjavio je za "Politiko" Tomas Revenkamp, predsednik parlamentarnog odbora za odbranu i član Mercove CDU.

Po zvaničnom tumačenju postojećih zakona, Bundesver ima pravo da obara dronove isključivo iznad vojnih baza, ali ne i na ostatku nemačke teritorije. S druge strane, policija ima pravo da obara dronove, ali nema čime.

"Savezna policija, kao ni zemaljske, trenutno nema nikakvih kapaciteta za odbranu protiv dronova", kaže Revenkamp.

Sve što Bundesver trenutno sme da uradi je da pruži "administrativnu pomoć" policiji tako što će da identifikuje dronove i prosledi informacije nadležnim vlastima, kao što se desilo nedavno u slučaju aerodroma u Minhenu.

Za vreme nemačkog Rajha i Vajmarske republike, nemačka vojska je "često i okrutno upotrebljavana protiv socijaldemokrata i levičara. Kako bi se to izbeglo, u ustavu iz 1949. uvedena su ova stroga pravila", kaže Katrin Groh, profesorka na minhenskom Univerzitetu Bundesvera.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint je najavio planove za osnivanje jedinice savezne policije za odbranu od dronova i komande koja bi omogućila vojsci, obaveštajnim službama i policiji da dele informacije i resurse.

Dobrint takođe namerava da predloži zakon koji bi dozvolio Bundesveru da obara dronove u nemačkom vazdušnom prostoru ako se proceni da njihovo prisustvo ugrožava živote. Pravni stručnjaci, međutim, nisu ubeđeni da bi takav zakon bio ustavan.

Sve mimo "administrativne pomoći" završiće pred ustavnim sudom, tvrdi Mari-Agnes Štrak-Cimerman, nemačka političarka koja trenutno predsedava odborom za bezbednost i odbranu Evropskog parlamenta.

Mercova vlada, koju "Politiko" opisuje kao "relativno slabu koaliciju desnog i levog centra", nema dvotrećinsku većinu neophodnu za promenu ustava, a nije izvesno da bi u tome dobila podršku opozicije.

Revenkamp insistira da su ustavne promene jedino dugoročno rešenje, jer "svet se promenio i nema više razlike između unutrašnje i spoljne bezbednosti".

Učestali incidenti sa dronovima u blizini aerodroma i industrijskih postrojenja najčešće se pripisuju Rusiji, bez ikakvih dokaza. Za incident u Minhenu se ispostavilo da je odgovoran amaterski dron jednog Hrvata, kojem sad preti kazna od 10.000 evra.

(RT Balkan)