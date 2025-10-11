UČENICI MUSLIMANI POKRIVAJU UŠI TOKOM BLAGOSLOVA NOVE ŠKOLE: To je druga generacija Muslimana, iako rođeni u Italiji vaspitani tako u porodi

Dogodilo se u mestu Čereji, u pokrajini Verone, parohijski sveštenik, kako je običaj u Italiji, blagosiljao je renoviranu osnovnu školu u tom mestu, a četvorica muslimanskih dečaka za to vreme, ne želeći da slušaju reči paroha, držali su sve vreme uši pokrivene rukama.

Foto: Profimedia

Incident su prijavili drugovi iz razreda sa kojima uče muslimanska deca kao i nastavnici, a direktorka je izrazila neodobravanje takvog čina. Potom su dečaci objasnili, na pitanje zašto su to učinili, kako im “verski propisi ne dozvoljavaju da slušaju molitve drugih vera“.

Gradonačelnik Čereje kada je saznao za slučaj izjavio je kako je ponašanje dečaka „ozbiljno nepoštovanje i neprihvatljiv čin koji vređa italijansku zajednicu i identitet zasnivan na vrednostima i tradiciji ukornjenoj u katoličkoj kulturi i veri. Poštovanje je temelj građanskog suživota, ali mora biti istinski obostrano. Tolerancija ne može biti jednostrana“.

Poslanik u Evropskom parlamentu Paolo Borkija je bio više nego jasan „Pripadnost drugoj veri ne opravdava nepoštovanje verskog obreda, taj čin su počinili mladi, a odrasli su i obrazuju se u Italiji, to je simptomatično da ne žele suštinsku integraciju porodice, koja ne može postojati bez poštovanja kulture zemlje domaćina“. Ali, dečaci su i tu imali 'objašnjenje' da se „ne radi o nepoštovanju već o poštovanju sopstvene religije“.