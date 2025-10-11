MEDVEDEV ZADOVOLJAN: Za Moskvu od izuzetnog značaja pozicija Pjongjanga o SVO
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su pomoć i herojstvo vojnika Severne Koreje u Kurskoj oblasti ujedinili dva naroda. Za Moskvu je od izuzetnog značaja stav Pjongjanga o Specijalnoj vojnoj operaciji, rekao je on.
"Rusija namerava da striktno sprovodi Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu", rekao je Medvedev tokom susreta sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom.
Kako je naglasio, ruski predsednik Vladimir Putin pridaje veliki značaj razvoju odnosa sa Severnom Korejom.
Ruski zvaničnik je predao Kim Džong Unu arhivsko pismo njegovog dede, nekadašnjeg lidera Severne Koreje, Kim Il Sunga Staljinu.
Kim Džong Un je tokom susreta preneo pozdrave ruskom lideru.
Medvedev boravi u Pjongjangu povodom 80. godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje. U glavnom gradu Severne Koreje održana je i vojna parada.
(Sputnjik)
