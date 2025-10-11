"AMERIKA ŽELI DA SVRGNE MADURA": Predstavnik Venecuele pri UN izdao hitno upozorenje
Sjedinjene Američke Države žele da svrgnu venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i uspostave marionetski režim, rekao je sinoć stalni predstavnik Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samjuel Monkada.
Monkada je naveo na sednici Saveta bezbednosti UN da je to pokušaj da se sprovede operacija koja je već propala, naime, da se svrgne legitimni predsednik Venecuele kako bi se uspostavio marionetski režim i zemlja pretvorila u koloniju.
Rekao je da će se Venecuela braniti ukoliko SAD odluče da je napadnu.
Mankada je naveo da neposredna vojna pretnja ne bi postojala da Venecuela nema naftu.
Sednica SB UN sazvana je na zahtev Venecuele, prenela je agencija RIA Novosti.
(Tanjug)
