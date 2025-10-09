MLADIĆ (21) POGINUO NA PLANINARENJU: Telo pronašli posle 5 dana pomoću helikoptera
PRIPADNICI Gorske službe spašavanja Slovenije pronašli su telo 21-godišnjeg Amerikanca, koji je proteklog vikenda planinario po slovenačkim planinama.
Telo mladića je, kako prenose slovenački mediji, pronađeno na području Triglava. On je upao u dubinu veoma zahtevne planinske staze iznad Plemenice i preminuo na licu mesta usled teških povreda.
Policijska uprava Kranja saopštila je juče da rođaci traže mladića, državljanina SAD, koji je otišao u planinske predele tokom posete Sloveniji .
Mladić je, navodi se, na planinarenje krenuo u subotu, 4. oktobra, oko 13 časova, iz doline Vrata ka Triglavu.
Telo mladića pronađeno je tek jutros, a pronašla ga je posada policijskog helikoptera na visini od oko 1.900 metara.
Prema do sada prikupljenim informacijama, planinar je skliznuo u dubinu veoma zahtevne planinske staze preko Plemenice i preminuo na licu mesta usled teških povreda.
(Tanjug)
Preporučujemo
IŠAO NA SAHRANU DEVOJCI, POGINUO NA ISTOM MESTU: Tragedija u Hrvatskoj
09. 10. 2025. u 11:12
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)