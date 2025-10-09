Svet

MLADIĆ (21) POGINUO NA PLANINARENJU: Telo pronašli posle 5 dana pomoću helikoptera

В. Н.

09. 10. 2025. u 17:35

PRIPADNICI Gorske službe spašavanja Slovenije pronašli su telo 21-godišnjeg Amerikanca, koji je proteklog vikenda planinario po slovenačkim planinama.

МЛАДИЋ (21) ПОГИНУО НА ПЛАНИНАРЕЊУ: Тело пронашли после 5 дана помоћу хеликоптера

Foto: Profimedia

Telo mladića je, kako prenose slovenački mediji, pronađeno na području Triglava. On je upao u dubinu veoma zahtevne planinske staze iznad Plemenice i preminuo na licu mesta usled teških povreda.

Policijska uprava Kranja saopštila je juče da rođaci traže mladića, državljanina SAD, koji je otišao u planinske predele tokom posete Sloveniji .

Mladić je, navodi se, na planinarenje krenuo u subotu, 4. oktobra, oko 13 časova, iz doline Vrata ka Triglavu.

Telo mladića pronađeno je tek jutros, a pronašla ga je posada policijskog helikoptera na visini od oko 1.900 metara.

Prema do sada prikupljenim informacijama, planinar je skliznuo u dubinu veoma zahtevne planinske staze preko Plemenice i preminuo na licu mesta usled teških povreda.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd