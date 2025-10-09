Svet

"SNAŽAN ANGLOSAKSONSKI PRITISAK NA EU" Zaharova: Cilj da Evropa sasvim odustane od ruskih energenata

В. Н.

09. 10. 2025. u 12:43

ZEMLjE Evropske unije su izložene pritisku, između ostalog i iznutra, da odustanu od ruskih energenata i budu sto odsto pod anglosaksonskom kontrolom, smatra predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

СНАЖАН АНГЛОСАКСОНСКИ ПРИТИСАК НА ЕУ Захарова: Циљ да Европа сасвим одустане од руских енергената

Foto: Shutterstock

- Vrši se fantastičan pritisak na zemlje EU, pa i preko emisara koji su navodno u briselskim strukturama ali deluju isključivo u interesu drugih spoljnih igrača, a protiv interesa građana država članica EU. Jedan od zadataka je da Evropska unija, Zapadna Evropa budu apsolutno pod kontrolom zapadnog sveta - rekla je Zaharova novinarima na marginama Međunarodnog gasnog foruma u Sankt Peterburgu.

Kako je dodala, suverenitet koji je potreban Evropi ostvaruje se i kroz energetski suverenitet, a mogućnost osiguravanja goriva uvek im pružala upravo Rusija.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo