"SNAŽAN ANGLOSAKSONSKI PRITISAK NA EU" Zaharova: Cilj da Evropa sasvim odustane od ruskih energenata
ZEMLjE Evropske unije su izložene pritisku, između ostalog i iznutra, da odustanu od ruskih energenata i budu sto odsto pod anglosaksonskom kontrolom, smatra predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Vrši se fantastičan pritisak na zemlje EU, pa i preko emisara koji su navodno u briselskim strukturama ali deluju isključivo u interesu drugih spoljnih igrača, a protiv interesa građana država članica EU. Jedan od zadataka je da Evropska unija, Zapadna Evropa budu apsolutno pod kontrolom zapadnog sveta - rekla je Zaharova novinarima na marginama Međunarodnog gasnog foruma u Sankt Peterburgu.
Kako je dodala, suverenitet koji je potreban Evropi ostvaruje se i kroz energetski suverenitet, a mogućnost osiguravanja goriva uvek im pružala upravo Rusija.
(Sputnjik)
