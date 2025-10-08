IZARELSKA AMBASADA PROTIVI SE NAJNOVIJEM INTERVJUU KARDINALA PAROLINA: „To rizikuje da potkopa mir“
IZRAELSKA Ambasada pri Svetoj stolici kritikovala je intervju kojeg je dao kardinal, državni sekretar, Pjetro Parolin, fokusirajući se na deo o „moralnoj ekvivalenciju tamo gde nije relevantna“, na primer primena termina „masakr“ i na legitimno pravo Izraela na samoodbranu, pojašnjavajući „Ne postoji moralna ekvivalencija između demokratske države koja štiti svoje građane i terorističke organizacije koja namerava da ih ubija“.
Posle takve izjave koja je stigla iz izraelske Ambasade, u odbranu Parolina stao je papa Lav rekavši: „Više volim da ne komentarišem, kardinal je veoma dobro izrazio mišljenje Svete stolice“. A takvu papinu izjavu nije želela da komentariše Ambasada Izraela.
U reakciji izraelske ambasade stoji i to: „Nedavni intervju koji je dao kardinal Parolin, iako svakako dobronameran, rizikuje da potkopa napore da se okonča rat u Gazi i suprotstavi rastućem antisemitizmu“. Intervju je Parolin dao u povodu druge godišnjice napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, gde je govorio o „teškoj i tragičnoj“ situaciji u Gazi, o ljudima svedenim na glad, o „razornom ratu koji je odneo desetine hiljada života“, a koristeći i termin „pokolj“.
Moramo povratiti razum, napustiti slepu logiku mržnje i osvete i odbaciti nasilje kao rešenje. Napadnuti imaju pravo da se brane, ali čak i legitimna odbrana mora poštovati princip proporcionalnosti. Nažalost, rat koji je usledio imao je katastofalne i nehumane posledice. Šokiran sam i uznemiren svakodnevnim brojem smrtnih slučajeva u Palestini, desetinama, ponekad i stotinama dnevno, bezbroj dece čiji je jedini zločin, izgleda, to što su se tamo rodila: rizikujemo da se naviknemo na ovaj pokolj. Ljudi ubijeni dok su pokušavali da dođu do kore hleba, ljudi zakopani pod ruševinama svojih kuća, ljudi bombardovani u bolnicama i šatorskim naseljima, to su ocene državnog sekretara Parolina koji je izazavo negodovanje izraelske Ambasade pri Svetoj stolici.
Preporučujemo
TAJMS OF IZRAEL: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre
08. 10. 2025. u 21:45
RAZMENjENE LISTE TALACA I ZATVORENIKA: Oglasio se Hamas
08. 10. 2025. u 10:55
NETANIJAHU PRETI: Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce
07. 10. 2025. u 23:22
PROCURIO BLEROV PLAN ZA GAZU: Poznato ko će biti u upravi, ali i ko će profitirati
07. 10. 2025. u 18:22
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)