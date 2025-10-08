IZARELSKA AMBASADA PROTIVI SE NAJNOVIJEM INTERVJUU KARDINALA PAROLINA: „To rizikuje da potkopa mir“

IZRAELSKA Ambasada pri Svetoj stolici kritikovala je intervju kojeg je dao kardinal, državni sekretar, Pjetro Parolin, fokusirajući se na deo o „moralnoj ekvivalenciju tamo gde nije relevantna“, na primer primena termina „masakr“ i na legitimno pravo Izraela na samoodbranu, pojašnjavajući „Ne postoji moralna ekvivalencija između demokratske države koja štiti svoje građane i terorističke organizacije koja namerava da ih ubija“.

Foto: Profimedia

Posle takve izjave koja je stigla iz izraelske Ambasade, u odbranu Parolina stao je papa Lav rekavši: „Više volim da ne komentarišem, kardinal je veoma dobro izrazio mišljenje Svete stolice“. A takvu papinu izjavu nije želela da komentariše Ambasada Izraela.

U reakciji izraelske ambasade stoji i to: „Nedavni intervju koji je dao kardinal Parolin, iako svakako dobronameran, rizikuje da potkopa napore da se okonča rat u Gazi i suprotstavi rastućem antisemitizmu“. Intervju je Parolin dao u povodu druge godišnjice napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, gde je govorio o „teškoj i tragičnoj“ situaciji u Gazi, o ljudima svedenim na glad, o „razornom ratu koji je odneo desetine hiljada života“, a koristeći i termin „pokolj“.

Moramo povratiti razum, napustiti slepu logiku mržnje i osvete i odbaciti nasilje kao rešenje. Napadnuti imaju pravo da se brane, ali čak i legitimna odbrana mora poštovati princip proporcionalnosti. Nažalost, rat koji je usledio imao je katastofalne i nehumane posledice. Šokiran sam i uznemiren svakodnevnim brojem smrtnih slučajeva u Palestini, desetinama, ponekad i stotinama dnevno, bezbroj dece čiji je jedini zločin, izgleda, to što su se tamo rodila: rizikujemo da se naviknemo na ovaj pokolj. Ljudi ubijeni dok su pokušavali da dođu do kore hleba, ljudi zakopani pod ruševinama svojih kuća, ljudi bombardovani u bolnicama i šatorskim naseljima, to su ocene državnog sekretara Parolina koji je izazavo negodovanje izraelske Ambasade pri Svetoj stolici.