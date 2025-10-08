SIGURNOSNE KAMERE ZABELEŽILE JEZIVU SCENU: Čitav balkon pao sa zgrade dok je žena prolazila trotoarom (VIDEO)
SIGURNOSNE kamere zabeležile su jezivu scenu u Grčkoj kada je balkon pao nasred ulice i umalo ubio ženu.
Jeziva scena odigrala se juče popodne u gradu Lavriju, a balkon je pao sa dvospratnice u kojoj se nalazi veoma posećena apoteka.
U trenutku kada je balkon pao trotoarom je prolazila jedna žena, koja je za dlaku izbegla smrt. Ona je u incidentu lakše povređena, a velika materijalna šteta nastala je na četiri parkirana vozila.
Kako prenose mediji, sve se odigrala u utorak, nešto posle 15 časova. Prvo je deo parapeta pao na balkon i zbog težine se odvojio, te se ceo balkon srušio na kolovoz ispred apoteke koja se nalazi u prizemlju zgrade. Na snimku se vidi kako balkon pada i sleće pored žene koja u tom trenutku prolazi trotoarom.
Veliki komad betona i krš pao je sa visine od oko dva metra na samo nekoliko centimetara od njenog tela. Žena beži da se spase, a prolaznici je udaljavaju sa opasnog mesta.
(Telegraf)
