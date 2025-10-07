NEMOGUĆE je da predsednik SAD Donald Tramp ne razume posledice moguće isporuke krstarećih raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini, rekao je Leonid Slucki, predsednik Komiteta Državne dume za međunarodne poslove, upozorivši da bi takav postupak Vašingtona značajno povećao rizike od izbijanja trećeg svetskog rata.

Foto Vikipedija/US NAVY

-Nemoguće je da Donald Tramp ne razume potencijalne posledice isporuke raketnih sistema sposobnih da nose nuklearnu bojevu glavu režimu Zelenskog, ocenjuje on.

Pritom, Tramp je istakao da će upotrebu raketa u zoni ukrajinskog sukoba u tom slučaju kontrolisati američki stručnjaci.

-Vladimir Putin je veoma jasno upozorio: takvi koraci Vašingtona će uništiti krhku strukturu pregovaračkog procesa za normalizaciju bilateralnih odnosa i primorati Moskvu na uzvratne mere. Ne želim da pritiskam, ali rizici trećeg svetskog rata će se višestruko povećati. I krivica za njegovo izbijanje sigurno neće biti na Rusiji, dodao je Slucki.

Prema njegovim rečima, još je rano da se kijevska hunta raduje isporukama.

-Da li je izjava Donalda Trampa o raketama "tomahavk" ekstremna pretnja eskalacijom ili samo figurativno izražavanje? Zapravo još nema jasnog odgovora, napisao je Slucki na Telegramu.

Foto Vikipedija/US NAVY

Ipak, smatra da treba sačekati detaljna pojašnjenja Vašingtona.

-Očekujemo da će nova američka administracija održati svoju posvećenost pronalaženju načina za diplomatsko rešavanje ukrajinskog sukoba, poručio je Slucki.

Američka administracija je ranije navela da razmatra opciju slanja krstarećih raketa "tomahavk", dometa do 1.500 kilometara Ukrajini, nakon što je Zelenski pokrenuo to pitanje na sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Američki lider je zatim izjavio da je "skoro doneo odluku" u vezi sa isporukom raketa Ukrajini, ali želi da razume kako Kijev namerava da ih koristi.

Putin je na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju 2. oktobra izjavio da "tomahavk" neće promeniti stanje na bojnom polju i istakao da Kijevu fali ljudstvo.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta