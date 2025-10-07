Svet

NEMAČKA U KANDŽAMA MOĆNE FIRME: Direktno dodeljen posao "Rajnmetalu" iznervirao rivale

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 10. 2025. u 23:11

ŠEF australijske odbrambene industrije kritikovao je "moć i uticaj" kompanije "Rajnmetal", nakon što je nemačka grupa za proizvodnju oružja izabrana za razvoj laserske tehnologije protiv dronova, koju, kako kaže, njegova kompanija već može da isporuči.

НЕМАЧКА У КАНЏАМА МОЋНЕ ФИРМЕ: Директно додељен посао Рајнметалу изнервирао ривале

Andreas Šver, izvršni direktor kompanije "Elektro optik sistems" rekao je da je razočaran kada je prošlog meseca saznao za planove da se proizvođaču tenkova i artiljerije da 390 miliona evra za razvoj tri prototipa laserskih sistema za nemačku mornaricu putem "direktne dodele", bez otvorenog tendera.

Šver kaže da odluka nemačke agencije za nabavke – koja dolazi u trenutku kada se evropske zemlje utrkuju da popune praznine u svojoj odbrani – nije isplativa.

-Nabavka od jednog izvora – bez otvorenog tendera – ne može biti u interesu nemačkih poreskih obveznika, rekao je on za "Fajnenšel tajms".

EOS, kaže, već proizvodi mnogo moćnije lasere. "Mogli smo da ponudimo dvostruko veću snagu za manje od polovine cene za polovinu vremena", rekao je Šver.

Kompanija sa sedištem u Kanberi, koja ima nemačku podružnicu, ove godine je sklopila ugovor vredan 71 milion evra sa Holandijom kako bi zemlji obezbedila svoju tehnologiju. Takođe je u pregovorima sa nekoliko drugih zemalja članica NATO-a.

Najveća ekonomija EU planira da potroši 650 milijardi evra na odbranu u narednih pet godina, do 2029 — više nego dvostruko više nego što je potrošila od 2020. do 2024. godine.

"Rajnmetal" je najveća nemačka kompanija za proizvodnju oružja i nalazi se u fazi širenja usred porasta vojnih izdataka u svojoj matičnoj zemlji.

Šver, koji je i sam bivši rukovodilac kompanije "Rajnmetal", rekao je da je direktna dodela ugovora rezultat "tržišne moći 'Rajnmetala'", dodajući da njegova "čista ekonomska moć i uticaj" čine nemačku državu prilično zavisnom od kompanije.

(rt.rs)

