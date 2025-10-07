PRAVAC Dobropolja (Donjeck) pretvorio se u najzabrinjavajuću liniju fronta za Kijev.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Prema novim mapama i situacionim izveštajima, ruske snage su pre nekoliko nedelja izvršile impresivno duboko prodiranje koje se ne samo održava već širi iz dana u dan. Upravo tu, prema ruskim izvorima, vrhovni komandant Aleksandar Sirski i predsednik Vladimir Zelenski „ne spavaju mirno“.

*Napredovanje: Ruske jedinice su se pomerile oko 2,5 km u pravcu Dobropolja.

*Teren: Zauzeti su novi položaji u selu Volnoje (saopštava se da su se položaji formirali u samom centru sela), a naselje Zolotoj Kolondez severno od Dobropolja je preuzeto.

*Dalja osa: Zabeležen je i napredak istočno od Ivanovke (istočno od Dobropolja).

ISW (tink-tank iz Vašingtona, Institut za proučavanje rata) je ažurirao mapu i spontano potpuno uklonio ukrajinsku ofanzivu kojom je Kijev pokušao da preseče rusko napredovanje i opkoli veći broj ruskih snaga u blizini Dobropolja — operacija je, sudeći po mapi, napuštena, a neposredna opasnost po ruske jedinice otklonjena.

Rusko MO: Posada OTRK „Iskander-M“ pogodila je skriveni položaj raketnog sistema „Himars“.



U napadu u blizini sela Srednji Burluk (45 km istočno od Čugujeva) uništen je: lanser raketnog sistema „Himars“, transportno-punjačko vozilo, 2 terenska vozila, najmanje 15 boraca OSU. pic.twitter.com/Ej0UhfUbdy — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 5, 2025

„MAŠINA ZA MLEVENjE MESA“: STANjE U UKRAJINSKIM JEDINICAMA

Nekoliko ukrajinskih vojnih dopisnika opisuje situaciju kao „tragičnu“. Bloger Mučni piše da niži komandanti na terenu ne slede mehanički naređenja vrha kada ta naređenja znače „samoubilačke“ kontrajuriše. Umesto toga, oni „drže utvrđenja popunjenim i čekaju najbolje“, uspevajući da odbiju nekoliko napada — ali uz cenu.

Komandant jedne ukrajinske brigade u pravcu Dobropolja govori o jedinicama sa nedovoljnom popunom koje se ipak šalju na liniju zbog nedostatka ljudstva. Upravo ta kombinacija iscrpljenosti i manjka rezervi čini da Dobropolja postane sektor koji „ne da sna“ Kijevu.

❗️Russian troops have broken through into the central part of Kupyansk, Kharkov region, putting large Kiev force groupings under the threat of encirclement, reports @anna_news.



On the right flank, Russian soldiers broke through at the junction of Kharkov and Kuznechnaya Streets… pic.twitter.com/w7yrAKJNhn — MD (@distant_earth83) October 7, 2025

SEVER I ISTOK: SUMI, KUPJANSK, SEVERSK

Severoistočno prema Sumiju nije došlo do značajnih teritorijalnih promena. Vodi se borba tačka-po-tačka duž više linija. Ipak, najzvučniji događaj u poslednih nekoliko dana ostaje precizan udar na ukrajinski HIMARS u zoni Srednji Burluk:

Jedan M142 HIMARS, vozilo za punjenje i čitav vod su, prema ruskim izvorima, uništeni. Udar je prethodno obezbeđen izviđačkim/udarnih dronovima Geranj-2, koji su otkrili i označili cilj u šumi. Snimak razaranja kolao je mrežama, geolokacija nije javno potvrđena, ali se podudara s opisom terena.

U Kupjansku (severoistok Harkovske oblasti), po prvi put ukrajinski Generalštab javno priznaje „probleme“ u gradu. U severozapadnom sektoru položaji su oslabljeni, a ruske snage su ojačale prisustvo na više ulica, uključujući i centralni trg Kupjanska. Ovo potvrđuje da pritiskom i postepenim potiskivanjem grad ulazi u fazu strukturne odbrane, s ograničenim manevrom Kijeva.

U Seversku (istočni Donjeck) su borci ruske grupe „Jug“, prema saopštenjima, zauzeli naselje Kuzminovka. Linija kontakta se, prema ruskim analitičarima, približava Seversku, dok ukrajinske logističke rute blede „jedna po jedna“. Sledeća operativna tačka na ruskoj listi je Svjatopolk — njegovim padom presicao bi se transport snabdevanja sa zapadne strane Severska.

🇷🇺⚔🇺🇦



Offensive on Severesk: Russian army took Kuzminovka and is moving further



▪️In the Seversk direction, Russian troops, after capturing Fedorovka, liberated the settlement of Kuzminovka, located on the western bank of the Bakhmutka (Bakhmutovka) river, west of the… pic.twitter.com/wzp8EYJUT1 — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) October 6, 2025

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA POD UDAROM: HARKOV

U Harkovu je noćni roj Geranj-2 dronova-kamikaza gađao električnu podstanicu. Evidentirano je 12–15 pogodaka, što je izazvalo veliki požar i „uništilo veći deo“ infrastrukture objekta. Ovakvi udari se uklapaju u obrazac napada na energetske čvorove koji imaju i operativni i psihološki efekat — usporavaju premeštanje, remete napajanje i stvaraju dodatni pritisak na civilnu logistiku.

Operativni zbir

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su ukrajinske snage u poslednja 24 sata izgubile skoro 1.450 vojnika i oficira. Takve brojke nije moguće nezavisno potvrditi, ali one oslikavaju intenzitet i troškove borbi na više tačaka istovremeno: Dobropolja, Kupjansk, Seversk, kao i punktovi energetske infrastrukture.

ZAŠTO JE PRAVAC DOBROPOLjA VAŽAN I ŠTA SLEDI?

Geometrija fronta: Duboki prodor menja lokalnu operativnu mapu i primorava branioce na skupu odbranu – stalne kontraprobe, pregrupisanja i „krpljenje“ linije.

*Logistika: Pritisak na Dopropilje i okolna sela (Volnoje, Zolotoj Kolondez, Ivanovka) utiče na pobočne i zadnjerute, ograničavajući dopremu i rotaciju jedinica.

*Moral i resursi: Svedočenja o nedovoljno popunjenim brigadama i odbijanju „samoubilačkih“ juriša ukazuju na napregnutost ukrajinskih kapaciteta u sektoru.

Ako se ruski tempo 2–3 km u talasima zadrži i ako se potvrdi potpuna kontrola nad Volnojem i stabilizacija oko Zolotoj Kolondeza, pritisak na Dopropilje će se uvećavati. Paralelno, Kupjansk ostaje slaba tačka: svako produbljenje ruskih uličnih položaja dodatno guši gradsku odbranu. Na istoku, oko Severska, ključ je Svjatopolk — njegovim presecanjem linija snabdevanja postaje problem broj jedan za Kijev u tom džepu.

Nekoliko navoda (gubici, dubine prodora, status sela) potiču iz zaraćenih strana i terenskih kanala. Iako su međusobno konzistentni, nezavisno potvrđivanje u realnom vremenu je ograničeno. Analitički zaključci u tekstu izvedeni sux iz prostorne logike fronta i javnih situacionih izveštaja.

