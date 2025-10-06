DRAMA U NORVEŠKOJ: Obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova

AERODROM Gardermoen u Oslu privremeno je jutros obustavio dolaske nakon prijave da je primećeno više dronova u blizini, prenela je norveška novinska agencija NTB.

Foto: Profimedia

Policija je saopštila da je pilot Norveških avijacija tokom prilaska aerodromu prijavio da je uočio između tri i pet dronova, preneo je Rojters.

Zbog incidenta, nekoliko dolaznih letova je preusmereno ili zadržano. Izveštaji o dronovima za sada nisu potvrđeni, a letovi su u međuvremenu nastavljeni, saopštile su vlasti.

Evropski aerodromi su poslednjih nedelja više puta obustavljali operacije zbog dronova, uključujući i aerodrome u Kopenhagenu i Minhenu.