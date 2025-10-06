Svet

DRAMA U NORVEŠKOJ: Obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova

Танјуг

06. 10. 2025. u 08:18

AERODROM Gardermoen u Oslu privremeno je jutros obustavio dolaske nakon prijave da je primećeno više dronova u blizini, prenela je norveška novinska agencija NTB.

ДРАМА У НОРВЕШКОЈ: Обустављени летови на аеродрому у Ослу због дронова

Foto: Profimedia

Policija je saopštila da je pilot Norveških avijacija tokom prilaska aerodromu prijavio da je uočio između tri i pet dronova, preneo je Rojters.

Zbog incidenta, nekoliko dolaznih letova je preusmereno ili zadržano. Izveštaji o dronovima za sada nisu potvrđeni, a letovi su u međuvremenu nastavljeni, saopštile su vlasti.

Foto: Profimedia

Evropski aerodromi su poslednjih nedelja više puta obustavljali operacije zbog dronova, uključujući i aerodrome u Kopenhagenu i Minhenu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

ZAOŠTRAVA SE SUKOB SA VENECUELOM Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima