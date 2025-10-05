ZATVOREN 190. OKTOBERFEST: Tradicionalnom bavarskom paljbom iz topa (FOTO)

TRADICIONALNOM bavarskom paljbom iz topa u Minhenu danas je zatvoren 190. Oktoberfest, koga je od 20. septembra posetilo oko 6,5 miliona posetilaca, prenosi danas AP.

Foto Tanjug/AP Photo/Felix Hörhager

Festival je 26. septembra posetio i američki glumac Arnold Švarceneger, rođen u Austriji, u pratnji svoje partnerke Heder Miligan i sina Kristofera.

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Švarceneger, koji je i bivši guverner Kalifornije, spontano je dirigovao bendom i publikom koja je pevala u pivskom šatoru, obučen u tradicionalnu kožnu jaknu bavarskog stila, košulju na dugmad i farmerice.

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Oktoberfest je bio zatvoren satima u sredu, 1. oktobra dok je policija pretraživala područje zbog pretnje bombom, povezane sa eksplozijom na drugom kraju grada, a učesnici festivala su se vratili na sajamski prostor u večernjim satima, nakon što je područje proglašeno bezbednim.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta