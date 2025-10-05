HAMAS O TRAMPOVOM PLANU: Nismo spremani da položimo oružje

VISOKI funkcioner palestinskog militantnog pokreta Hamas Mahmud Mardavi negirao je danas medijske izveštaje da je ta grupa navodno pristala da položi oružje, kako je predviđeno planom američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Gazi.

-Mahmud Mardavi je opovrgao lažne tvrdnje televizije Al Hadat i niza drugih medija u vezi sa napretkom pregovora o prekidu vatre (u Pojasu Gaze) i stavom pokreta po pitanju predaje oružja, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na Telegram kanalu Hamasa, prenosi TASS.

On je kazao da "ove izjave nemaju nikakvog osnova i da su usmerene na diskreditovanje stava (Hamasa) i obmanjivanje javnosti".

Ranije danas su saudijski televizijski kanali Al Arabija i Al Hadat, pozivajući se na izvore, preneli da je Hamas obavestio Sjedinjene Američke Države o prihvatanju pokreta da položi oružje.

Bela kuća je 29. septembra predstavila "sveobuhvatni plan" američkog predsednika koji je usmeren na rešavanje sukoba u Gazi.

Dokument se sastoji od 20 tačaka, a u njemu se, između ostalog, poziva na uspostavljanje privremene spoljne uprave u palestinskoj enklavi i raspoređivanje međunarodnih snaga.

Izrael je objavio da se slaže sa ovim planom.

Hamas je 3. oktobra podneo posrednicima svoj odgovor na Trampov predlog, u kome je izrazio spremnost da oslobodi sve žive izraelske taoce i preda tela poginulih.

Nova runda indirektnih pregovora između Izraela i Hamasa održaće se sutra u Egiptu.

(Tanjug)

