CURI VREME ZA BUDŽET: Francuska vlada u vremenskom škripcu

Francuska je dobila novu vladu.

AP Photo/Christophe Ena

Predsednik Francuske Emanuel Makron dao je premijeru Sebastijanu Lekorniju rok da do večeras sastavi vladu, što je, u poslednji čas, i učinjeno.

Šef države je, takođe, kako su saznali francuski novinari u njegovom okruženju, Lekorniju naložio da izabere "zbijen" tim od 25 ili 26 ministara i državnih sekretara. Imena sekretara trebalo bi da budu poznata u ponedeljak.

Takva vlada bi, prema Makronovim željama, trebalo da bude veoma politički angažovana, ukorenjena u regionima i sposobna da se obraća levici. U aktuelnoj političkoj situaciji u Francuskoj, postizanje takvog političkog ekvilibrizma veoma je težak zadatak.

Lekorni bi svoj inauguracioni govor, s osnovnim linijama vladine politike, trebalo da iznese u utorak pred poslanicima u skupštini. Zanimljivo je da je već poručio da neće, kao njegovi prethodnici, posezati za famoznim članom 49.3 francuskog ustava, koji omogućuje usvajanje zakona bez saglasnosti poslanika, ali što za sobom automatski povlači glasanje o poverenju vladi.

Poslanici mnogo češće glasaju protiv zakona nego za rušenje vlade, što je kaluklacija na koju su računali šefovi manjinskih vlada u poslednje vreme. Lekorni želi na ovaj način da pozove na odgovornost političke grupacije u skupštini. Teško je, međutim, zamisliti da će u ovakvom odnosu snaga moći da progura zakone glasanjem, u prvom redu onaj najvažniji, o budžetu za sledeću godinu.

Sebastijan Lekorni će, ako ostane premijer, imati obavezu da najkasnije do 13. oktobra predstavi nacrt budžeta, da bi se ispoštovao zakonski rok od 70 dana skupštinske rasprave, pre usvajanja do kraja godine. U protivnom, privremeno bi dogodine važio isti budžet kao i onaj za ovu godinu, što bi dovelo u finansijske teškoće mnoge sektore.

SA MAČKOM KOD MANDATARA

Liderka suverenističke desnice Marin Le Pen, koja je u petak bila na razgovoru kod Lekornija, s čijom politikom se suštinski ne slaže, pozdravila je ipak njegovu odluku da prihvati demokratsku utakmicu odustajanjem od člana 49.3 ustava. Istovremeno, posmatračima sa strane nije promaklo da je na razgovor s premijerom došla u pratnji svog mačeta, što su iz njenog okruženja objasnili činjenicom da mače ne može samo da se hrani i da o njemu mora stalno da se brine.