GUVERNER ILINOISA: Tramp planira da rasporedi 300 vojnika Nacionalne garde
GUVERNER Ilinoisa iz redova demokrata Džej Bi Pricker izjavio je danas da ga je administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa obavestila da Ministarstvo odbrane te zemlje planira da federalizuje 300 pripadnika Nacionalne garde Ilinoisa i rasporedi ih unutar te američke savezne države.
-Potpuno je nečuveno i protivustavno zahtevati od guvernera da pošalje vojne trupe na teritoriju sopstvene države protiv svoje volje, naveo je Pricker.
On je dodao i da su mu zaničnici Pentagona postavili ultimatum da sam rasporedi trupe ili će to uraditi Pentagon, preneo je danas NBC.
-Želim da budem jasan, ne postoji potreba za vojnim trupama na tlu Ilinoisa. Neću aktivirati našu Nacionalnu gardu da bih sproveo Trampove agresivne poteze protiv našeg naroda, naglasio je guverner Ilinoisa.
Istovremeno, administracija u Vašingtonu i zvaničnici Portlanda, u američkoj saveznoj državi Oregon, čekaju odluku saveznog suda o zakonitosti raspoređivanja 200 pripadnika Nacionalne garde, koje je predsednik Tramp već ovlastio za zaštitu federalnih objekata, uključujući sedišta imigracione službe ICE.
Oregon i grad Portland tužili su federalne vlasti tražeći privremenu zabranu takve odluke, navodeći da su protesti uglavnom mirni, dok Tramp insistira da se grad nalazi "pod opsadom Antife i domaćih terorista".
Ranije ove godine, predsednik Tramp već je slao Nacionalnu gardu u Los Anđeles i grad Vašington navodeći kao razlog borbu protiv kriminala i protesta protiv imigracione politike.
Tramp je više puta pretio slanjem vojske i u druge američke gradove sa demokratskim gradonačelnicima, poput Baltimora i Nju Orleansa.
(Tanjug)
