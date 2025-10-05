DOPUNSKI LOKALNI IZBORI U HRVATSKOJ: Srbi biraju svoje predstavnike u 63 jedinice
U Hrvatskoj će danas biti održani dopunski izbori u 63 lokalne samouprave, tokom kojih će pripadnici osam nacionalnih manjina, uključujući i srpsku, birati svoje predstavnike u županijskim, gradskim i opštinskim većima.
Prema podacima Državne izborne komisije (DIP), na ovim izborima biće izabrano ukupno 75 odbornika - 68 iz redova nacionalnih manjina (srpske, romske, talijanske, mađarske, slovačke, ruske, ukrajinske i bošnjačke) i sedam iz redova hrvatskog naroda. Kako prenosi Hina, pravo glasa ima nešto više od 94.000 građana na nivou županija, kao i oko 34.500 u okviru gradskih i opštinskih struktura. U sprovođenje izbora uključeno je više od 6.600 ljudi, od čega 4.736 u biračkim odborima.
Troškove informatičke podrške, koji se procenjuju na oko 340.000 evra, pokriva država, dok se ostali troškovi finansiraju iz lokalnih budžeta. DIP će podatke o izlaznosti objaviti u podne i u 17 sati, a konačni rezultati očekuju se u sutra u devet sati.
